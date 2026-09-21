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Σε πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επεκτείνοντας από την 1η Οκτωβρίου 2026 το μέτρο και στις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ. Μετά την ένταξη των μεγάλων επιχειρήσεων, το νέο καθεστώς καλύπτει πλέον σχεδόν το σύνολο της αγοράς, με βασικό στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση των εικονικών τιμολογίων και της απόκρυψης συναλλαγών.

Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν όλα τα τιμολόγιά τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, είτε μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είτε αξιοποιώντας τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Κάθε παραστατικό θα διαβιβάζεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA, επιτρέποντας στην φορολογική διοίκηση να παρακολουθεί άμεσα τις συναλλαγές. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες υποχρεώσεις και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, για συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου εξακολουθεί, προς το παρόν, να είναι προαιρετική. Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης του εξωτερικού δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραλάβει ηλεκτρονικό παραστατικό, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής του με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους ισχύοντες φορολογικούς κανόνες.

Τα φορολογικά κίνητρα για την έγκαιρη ένταξη

Για τις επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν από την ημερομηνία που αυτή καθίσταται υποχρεωτική, η πολιτεία προβλέπει σημαντικές φορολογικές διευκολύνσεις, με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

πλήρης απόσβεση της δαπάνης για την προμήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με επιπλέον προσαύξηση 100% της σχετικής δαπάνης,

προσαύξηση κατά 100% της εκπιπτόμενης δαπάνης που αφορά την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τιμολογίων κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας του συστήματος, γεγονός που

μειώνει ακόμη περισσότερο το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν εγκαίρως στην εφαρμογή του μέτρου.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των κινήτρων

Οι παραπάνω φορολογικές ελαφρύνσεις ισχύουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα απαιτείται:

να έχει υποβληθεί δήλωση χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ή μέσω της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής, δηλαδή έως τις 3 Αυγούστου 2026,

η πραγματική έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης να πραγματοποιηθεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ώστε η επιχείρηση να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε εγκαίρως με το νέο καθεστώς.

Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για τους παραβάτες

Το νέο ποινολόγιο προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τα πρόστιμα για μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορούν να φθάσουν έως και τις 2.500 ευρώ ανά παράβαση ή ανά φορολογικό έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση και τη φύση της συναλλαγής.

Για συναλλαγές που υπάγονται σε ΦΠΑ, το πρόστιμο ισούται με το 50% του φόρου που θα αναλογούσε στο μη εκδοθέν παραστατικό ή στη διαφορά φόρου που προκύπτει.

Παράλληλα, προβλέπονται κατώτατα αθροιστικά πρόστιμα ανά φορολογικό έλεγχο, τα οποία διαμορφώνονται σε 250 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Για συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής των στοιχείων που σχετίζονται με τις ειδικές υποχρεώσεις του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κυρώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Με το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον τιμολόγησης, περιορίζοντας τα περιθώρια φοροδιαφυγής και ενισχύοντας τη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

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