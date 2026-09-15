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Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τιμές των σούπερ μάρκετ, των βασικών ειδών διατροφής, αλλά και στα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή μέσω των λαϊκών αγορών.

Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί για τον περιορισμό των ανατιμήσεων, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν υψηλές τιμές στο καθημερινό καλάθι, ενώ οι μειώσεις που εφαρμόζονται σε αρκετά προϊόντα εμφανίζονται μικρότερες από τις αρχικές προσδοκίες.

Περιορισμένη η επίδραση των μειώσεων στα ράφια

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν εκπρόσωποι της αγοράς, η εθελοντική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση σε όλους τους κωδικούς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μειώσεις κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον στόχο του 5%, καθώς διαμορφώνονται μεταξύ 2% και 4,9%. Αυτό σημαίνει ότι η τελική διαφορά στην τιμή που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε ορισμένες αλυσίδες είχαν προηγηθεί αυξήσεις τιμών κατά το προηγούμενο διάστημα, πριν εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες μειώσεις. Ως αποτέλεσμα, σε αρκετά προϊόντα η τελική τιμή εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των αρχών του καλοκαιριού.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον προβληματισμό για το κατά πόσο τα υφιστάμενα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος ζωής.

Νέες πιέσεις στο κρέας – Ανησυχία για το μοσχάρι

Σημαντικές προκλήσεις καταγράφονται και στην αγορά του κρέατος, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να στρέφεται στις τιμές του μοσχαριού, του αρνιού και του κατσικιού.

Οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από τη Βραζιλία δημιουργούν φόβους για νέες αυξήσεις στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, καθώς περιορίζονται οι διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά.

Παράλληλα, προβλήματα επάρκειας και υψηλές τιμές καταγράφονται στα ελληνικά αμνοερίφια. Οι μαζικές θανατώσεις ζώων, αλλά και η αποχώρηση μικρών επιχειρήσεων από τον κλάδο, έχουν επιβαρύνει την παραγωγή και έχουν περιορίσει την προσφορά.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει το χοιρινό, όπου η αυξημένη διαθεσιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά έχει συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται και μικρές μειώσεις.

Οι αγρότες ζητούν στήριξη στο κόστος παραγωγής

Από την πλευρά των παραγωγών, η βασική ανησυχία αφορά το αυξημένο κόστος που εξακολουθεί να επιβαρύνει την αγροτική δραστηριότητα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους σε βασικούς παράγοντες παραγωγής, όπως το πετρέλαιο και η ενέργεια, καθώς οι υψηλές δαπάνες περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, αναφέρονται στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις αποζημιώσεις προς τους παραγωγούς, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια διατήρησης της παραγωγικής δραστηριότητας.

Παρά τις δυσκολίες, η εικόνα στις λαϊκές αγορές εμφανίζεται πιο συγκρατημένη όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά. Οι εποχικές συνθήκες και η αυξημένη παραγωγή έχουν συμβάλει στη διατήρηση των τιμών σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Η ακρίβεια παραμένει η μεγάλη πρόκληση για νοικοκυριά και αγορά

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η αποκλιμάκωση των τιμών αποτελεί ακόμη δύσκολο στοίχημα. Οι μικρές μειώσεις στα ράφια, οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής και οι πιθανές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής διατηρούν την ακρίβεια στο επίκεντρο της οικονομικής καθημερινότητας.

Η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σύνθετη εξίσωση, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν χαμηλότερες τιμές, ενώ παραγωγοί και επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη λειτουργίας.

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