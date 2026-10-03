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Νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, όπως γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοσκευάσματα και άλλα επώνυμα προϊόντα, έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Οι νέες επιβαρύνσεις αναμένεται να περάσουν στην αγορά μέσα στους επόμενους μήνες, σηματοδοτώντας έναν νέο γύρο πιέσεων στις τιμές των τροφίμων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το προσωρινό διάστημα σταθεροποίησης των τιμών, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για περιορισμό των αυξήσεων και συγκράτηση του κόστους για τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής έχουν ενταθεί, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση των σημερινών τιμών.

Οι βιομηχανίες τροφίμων προειδοποιούν μάλιστα ότι ένα μεγαλύτερο κύμα αυξήσεων ενδέχεται να εκδηλωθεί από τα τέλη του 2026 έως τις αρχές του 2027. Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, το κόστος σε αρκετές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαν γίνει την άνοιξη, όταν άρχισαν να αποτυπώνονται οι συνέπειες της νέας γεωπολιτικής κρίσης.

Στον πυρήνα των πιέσεων βρίσκεται η άνοδος των τιμών της ενέργειας και ειδικά του πετρελαίου, η οποία επηρεάζει τόσο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και τις μεταφορές. Παράλληλα, αυξάνει το κόστος των υλικών συσκευασίας, καθώς πολλά πλαστικά παράγονται από πετρελαϊκά παράγωγα, ενώ και η παραγωγή χάρτινων συσκευασιών απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια στην τιμή του αργού πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση έως 0,16 ευρώ ανά κιλό στις τιμές των ρητινών που χρησιμοποιούνται για πλαστικές συσκευασίες, όπως το πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο.

Την ίδια στιγμή, οι αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και των επιθέσεων από τους Χούθι δημιουργούν νέα προβλήματα στις διεθνείς μεταφορές, επιβαρύνοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες για την προμήθεια αζωτούχων λιπασμάτων μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, προστίθενται πλέον προβλήματα στην αγορά φωσφορικών λιπασμάτων, γεγονός που αυξάνει το κόστος τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η μέση τιμή των φωσφορούχων λιπασμάτων στην Ε.Ε. διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2026 στα 739 ευρώ ανά τόνο, έναντι 569 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 30%.

Στην Ελλάδα, οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 11,3% μέσα σε ένα έτος, ενώ το κόστος ενέργειας και λιπαντικών για τον αγροτικό τομέα κινήθηκε επίσης ανοδικά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πορεία των διεθνών τιμών στα σιτηρά, καθώς επηρεάζουν τόσο τη βιομηχανία τροφίμων όσο και την παραγωγή ζωοτροφών. Η μειωμένη παραγωγή στην Ευρώπη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, έχουν ήδη οδηγήσει σε ανοδικές πιέσεις. Ο δείκτης τιμών σιτηρών του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών αυξήθηκε κατά 6% τον Σεπτέμβριο.

Οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι νέες αυξήσεις, αλλά το γεγονός ότι αυτές έρχονται πάνω σε ένα ήδη υψηλό επίπεδο τιμών. Οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026 ήταν κατά 36,35% υψηλότερες σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, ενώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022, όταν ξεκίνησε η προηγούμενη ενεργειακή κρίση, παραμένουν αυξημένες κατά 24,5%.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το υπουργείο Ανάπτυξης παραπέμπει στα νέα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ενέργειας. Παράλληλα, παρατάθηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς, όπως η υποχρέωση ενημέρωσης για επικείμενες ανατιμήσεις και η κοινοποίηση ενδεικτικών τιμών στα οπωροκηπευτικά.

Παράταση δόθηκε επίσης έως το τέλος του 2026 στο μέτρο που περιορίζει τις προσφορές σε προϊόντα στα οποία έχουν προηγηθεί αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, η λεγόμενη «συμφωνία κυρίων» μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς αναμένεται να αποδυναμωθεί μετά τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν προϊόντα αυξημένης ζήτησης κατά την εορταστική περίοδο.

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