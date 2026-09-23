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Λιγότερο από δύο μήνες απομένουν μέχρι την καθιερωμένη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, με εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη να καλούνται για ακόμη μία φορά να προσαρμόσουν τα ρολόγια τους.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή στο χειμερινό ωράριο και την έναρξη μιας περιόδου με μικρότερη διάρκεια φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Όταν η ώρα φτάσει στις 04:00, θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να δείχνει 03:00.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει πρακτικά ότι οι πολίτες θα κερδίσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου, ωστόσο από την επόμενη ημέρα το σκοτάδι θα έρχεται νωρίτερα, επηρεάζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής.

Η κατάργηση της αλλαγής ώρας που δεν προχώρησε ποτέ

Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ανοίξει έντονη συζήτηση για το τέλος της εξαμηνιαίας αλλαγής ώρας, το μέτρο εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συζήτηση για την κατάργησή του είχε φτάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από δημόσια διαβούλευση που είχε δείξει σημαντικό ενδιαφέρον των πολιτών για αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τον τερματισμό της εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας, με κάθε κράτος-μέλος να καλείται να επιλέξει εάν θα διατηρούσε μόνιμα τη μία από τις δύο.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, από την πανδημία του κορωνοϊού έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, μετέφεραν το θέμα σε δεύτερη μοίρα.

Έτσι, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρέμεινε χωρίς τελική εφαρμογή και η αλλαγή ώρας συνεχίζει να αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού ημερολογίου.

Οι αμφιβολίες για την εξοικονόμηση ενέργειας

Η βασική αιτία που είχε οδηγήσει στην καθιέρωση της αλλαγής ώρας ήταν η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αλλαγή των συνηθειών κατανάλωσης και τα νέα ενεργειακά πρότυπα έχουν περιορίσει τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης του μέτρου.

Παράλληλα, ειδικοί και ευρωπαϊκοί φορείς έχουν επισημάνει ότι τα οφέλη από την αλλαγή ώρας δεν είναι πλέον τόσο σημαντικά όσο στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την επίδρασή της στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διατυπωθεί και πολιτικές θέσεις υπέρ της επανεξέτασης του συστήματος, μεταξύ άλλων και από τον Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη συνέχιση της πρακτικής.

Το ευρωπαϊκό αδιέξοδο και το επόμενο βήμα

Το βασικό εμπόδιο για την κατάργηση της αλλαγής ώρας παραμένει η ανάγκη κοινής απόφασης μεταξύ των κρατών-μελών.

Μία μόνιμη επιλογή θερινής ή χειμερινής ώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικά ωράρια μεταξύ γειτονικών χωρών, γεγονός που απαιτεί συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέχρι να υπάρξει συμφωνία, η καθιερωμένη διαδικασία συνεχίζεται: την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, ενώ την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Για το 2026, επομένως, η αλλαγή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 25 Οκτωβρίου, διατηρώντας ένα έθιμο που παραμένει ενεργό στην Ευρώπη παρά τις πολυετείς συζητήσεις για την κατάργησή του.

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