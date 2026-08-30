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Στο αεροδρόμιο της Ρόδου επέστρεψε με ασφάλεια η πτήση ΟΑ094 της Olympic Air με προορισμό την Κάρπαθο, έπειτα από ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, η πτήση εκτελούνταν με αεροσκάφος τύπου ATR42, στο οποίο επέβαιναν 33 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος. Λίγο μετά την απογείωση από τη Ρόδο εμφανίστηκε η σχετική ένδειξη, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να αποφασίσει την επιστροφή στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Ρόδο, ενώ χωρίς πρόβλημα ολοκληρώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών.

Η εταιρεία προχώρησε άμεσα στη δρομολόγηση νέου αεροσκάφους από την Αθήνα, προκειμένου οι 33 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κάρπαθο το συντομότερο δυνατό.

H ανακοίνωση για την πτήση ΟΑ094 από Ρόδο για Κάρπαθο

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.

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