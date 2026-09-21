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Στην καθιέρωση ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων προχωρά η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα επιδόματα που χορηγούνται σε πολίτες με αναπηρία θα αυξάνονται κάθε χρόνο, ακολουθώντας τον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται για τις συντάξεις. Συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της μεταβολής του πληθωρισμού και της ανάπτυξης του ΑΕΠ, με ανώτατο όριο το ποσοστό του πληθωρισμού.

Η αλλαγή αφορά τα αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά και συγκεκριμένες παροχές του e-ΕΦΚΑ, όπως το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες ενισχύσεις δεν ακολουθούσαν μηχανισμό αυτόματης ετήσιας αναπροσαρμογής, με αποτέλεσμα το ύψος τους να παραμένει σταθερό.

Συνολικά, τα συγκεκριμένα επιδόματα λαμβάνουν περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία. Από αυτούς, περίπου 171.700 δικαιούχοι λαμβάνουν παροχές μέσω του ΟΠΕΚΑ, με τη συνολική ετήσια δαπάνη να ανέρχεται σε περίπου 1,15 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 46.400 δικαιούχοι λαμβάνουν επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους περίπου 540 εκατ. ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις συγκεκριμένες παροχές φτάνει σήμερα περίπου τα 1,69 δισ. ευρώ, ενώ το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης υπολογίζεται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ για το 2027. Το κόστος αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, καθώς οι αυξήσεις θα ενσωματώνονται μόνιμα στα επιδόματα.

Με βάση τις εκτιμήσεις, το μέσο όφελος για κάθε δικαιούχο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, δηλαδή το 2027, αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 220 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το τελικό ποσό δεν θα είναι ίδιο για όλους, καθώς θα εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των επιδομάτων που λαμβάνει κάθε πολίτης, ανάλογα με την κατηγορία και τον βαθμό της αναπηρίας του.

Η ενίσχυση αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, καθώς το ύψος των παροχών θα συνδέεται πλέον με την πορεία της οικονομίας και τις μεταβολές του πληθωρισμού, δημιουργώντας έναν σταθερό μηχανισμό προσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων στις οικονομικές συνθήκες.

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