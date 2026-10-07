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Την ανάγκη να υπάρξουν μέτρα στήριξης έναντι του ενεργειακού κόστους και για τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισημαίνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, με αφορμή την ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρεται στο ενεργειακό «πακέτο» ύψους 95 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αντίστοιχες πιέσεις αντιμετωπίζουν και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, επιχειρήσεις εστίασης και μικρές βιοτεχνίες.

Όπως αναφέρει, οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει περιορισμένη, επηρεάζοντας παράλληλα τα έσοδα και την κερδοφορία τους.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ κάνει επίσης αναφορά σε δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων του κλάδου, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 1.500 φούρνοι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους την τελευταία τριετία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέχιση της πίεσης από το ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη κατανάλωση, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των οφειλών και σε διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, με επιπτώσεις στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τη λήψη μέτρων και για τις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, με ένα πλαίσιο προστασίας και οικονομικής στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αφορά το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Όσο απειλείται η βιομηχανία από την ενεργειακή κρίση, άλλο τόσο απειλούνται και οι μικρότερες επιχειρήσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΕΑ, ζητώντας μέτρα στήριξης και για τις επιχειρήσεις αυτές και επισημαίνοντας ότι η ισονομία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας.

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