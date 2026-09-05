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Οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τη Νέα Δημοκρατία, στο περιθώριο της ΔΕΘ, ακυρώνονται λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα.

Αυτό αφορά προγραμματισμένες συνεστιάσεις, πάρτι και άλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνονται οι καλεσμένοι για την ακύρωση.

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