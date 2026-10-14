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Το χαρακτηριστικό ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, που για δεκαετίες βρισκόταν στα πορτοφόλια των Ελλήνων οδηγών, οδεύει προς την οριστική κατάργησή του. Η μετάβαση στις νέες άδειες οδήγησης ευρωπαϊκού τύπου, σε μορφή πλαστικής κάρτας, αποτελεί μέρος της εναρμόνισης των εγγράφων οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένες προθεσμίες και υποχρεώσεις για τους κατόχους παλαιών διπλωμάτων.

Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο, η 19η Ιανουαρίου 2033 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση όλων των παλιών χάρτινων αδειών οδήγησης. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα παλαιού τύπου διπλώματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως έγκυρες άδειες.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί μπορούν να περιμένουν μέχρι το 2033. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η αλλαγή του διπλώματος είναι υποχρεωτική νωρίτερα, είτε λόγω ηλικίας είτε επειδή απαιτείται επανέκδοση ή τροποποίηση της άδειας.

Ποιοι οδηγοί πρέπει να αλλάξουν υποχρεωτικά το δίπλωμά τους

Μία από τις βασικότερες περιπτώσεις αφορά τους οδηγούς που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Σε αυτή την ηλικία, η άδεια οδήγησης πρέπει να ανανεωθεί και, εφόσον ο κάτοχός της εξακολουθεί να διαθέτει το παλιό χάρτινο τρίπτυχο, αντικαθίσταται με τη νέα πλαστική κάρτα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Μετά τα 65 έτη, η ανανέωση της άδειας οδήγησης πραγματοποιείται ανά τριετία, ενώ για τους οδηγούς άνω των 80 ετών προβλέπονται συχνότεροι έλεγχοι και πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις.

Η διαδικασία συνδέεται με την ανάγκη επιβεβαίωσης ότι ο οδηγός εξακολουθεί να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ασφαλή οδήγηση.

Πότε απαιτείται αντικατάσταση πριν από το 2033

Εκτός από την ανανέωση λόγω ηλικίας, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο κάτοχος παλιού διπλώματος δεν μπορεί να διατηρήσει το χάρτινο έντυπο.

Ειδικότερα, νέο δίπλωμα ευρωπαϊκού τύπου εκδίδεται όταν η παλιά άδεια έχει υποστεί σημαντική φθορά, όταν έχει χαθεί ή κλαπεί, καθώς και όταν ο οδηγός χρειάζεται να προσθέσει νέα κατηγορία οχήματος.

Το ίδιο ισχύει και όταν απαιτείται τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στην άδεια οδήγησης.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επανέκδοση πραγματοποιείται πλέον με τη μορφή της πλαστικής κάρτας και όχι του παλαιού χάρτινου διπλώματος.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση μέσω gov.gr

Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σημαντικά, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση αντικατάστασης της άδειας οδήγησης μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη υπηρεσία.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet, καθώς και η καταχώριση φωτογραφίας και υπογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να καταβάλει το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο, ενώ ανάλογα με τον λόγο αντικατάστασης ή ανανέωσης ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά και ιατρικές βεβαιώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες, αν και τα επιμέρους βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

Γιατί αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να αλλάξουν το δίπλωμα νωρίτερα

Όσοι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις υποχρεωτικής αντικατάστασης μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το παλιό δίπλωμά τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, εφόσον αυτό παραμένει σε ισχύ και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Παρόλα αυτά, αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να προχωρήσουν προαιρετικά στην αντικατάστασή του, προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή όσο πλησιάζει η προθεσμία.

Το νέο δίπλωμα, που έχει διαστάσεις τραπεζικής κάρτας, είναι πιο ανθεκτικό, πρακτικό στη μεταφορά και διαθέτει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία περιορίζουν τον κίνδυνο πλαστογράφησης.

Επιπλέον, η ενιαία ευρωπαϊκή μορφή του διευκολύνει την αναγνώριση και τον έλεγχο της άδειας κατά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Τι θα ισχύει μετά τις 19 Ιανουαρίου 2033

Η 19η Ιανουαρίου 2033 αποτελεί το οριστικό χρονικό όριο για τη μετάβαση από τα παλιά χάρτινα διπλώματα στις νέες άδειες ευρωπαϊκού τύπου.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι οδηγοί που εξακολουθούν να διαθέτουν μόνο το παλιό έντυπο δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιούν νόμιμα ως ισχύουσα άδεια οδήγησης.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν ακόμη το χάρτινο τρίπτυχο είναι σκόπιμο να προγραμματίσουν εγκαίρως την αντικατάστασή του, ιδιαίτερα εάν πλησιάζουν σε ηλικία υποχρεωτικής ανανέωσης ή χρειάζεται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους.

Η αντικατάσταση δεν είναι ακόμη άμεση υποχρέωση για όλους, ωστόσο η μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των κατόχων παλαιών αδειών έως το 2033.

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