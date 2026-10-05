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Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αχαρνών και στην οδό Ιουλιανού, λόγω επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια, που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών.

Ειδικότερα, περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης.

Την διερεύνηση της υπόθεσης την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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