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Σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων.

Οι έξι νεκροί είναι οι δύο ηλικιωμένοι ένοικοι του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και τέσσερις άνθρωποι που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Οι τέσσερις τελευταίοι ήταν δύο ζευγάρια, με τους τρεις από αυτούς να έχουν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκοότητα. Πρόκειται για τα αδέλφια Φλορίν Χότζα και Έρις Τσάνι, μαζί με τους συζύγους τους Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ και Φλορίντα Χότζα. Το ένα ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, ενώ το άλλο, σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο, παιδί.

Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ δέκα πραγματογνώμονες εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η αναζήτηση της πηγής από την οποία προήλθε το αέριο που πιθανότατα προκάλεσε την έκρηξη και την κατάρρευση.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων στις σορούς των έξι θυμάτων, τα οποία αναμένεται να δώσουν επιπλέον στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές τους.

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