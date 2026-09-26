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Τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη στην Πλάκα; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό, καθώς πλέον ολοκληρώθηκε η μακάβρια και επίπονη διαδικασία της ανάσυρσης των έξι σορών από τα χαλάσματα του κτηρίου της οδού Λυσικράτους.

Η ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε το διώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους άφησε πίσω της έξι νεκρούς, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να ολοκληρώνεται έπειτα από περίπου 24 ώρες ερευνών στα συντρίμμια.

Από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, το σενάριο που εξετάζεται περισσότερο είναι αυτό της συσσώρευσης αερίου σε κλειστό χώρο, η οποία οδήγησε σε ανάφλεξη και στη συνέχεια στην καταστροφική έκρηξη. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών και αυτοψίες στο σημείο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στις εγκαταστάσεις του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα, που να επιβεβαιώνει την αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον δεύτερο όροφο, απ’ όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκίνησε η έκρηξη, ενώ αναζητούνται στοιχεία από τα συντρίμμια, που θα δείξουν αν υπήρχε πρόβλημα σε εγκατάσταση αερίου ή σε κάποια άλλη συσκευή.

Πυροσβεστική: «Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου»

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν, είναι αν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος, όπως οσμή αερίου στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι πριν την έκρηξη δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς την Πυροσβεστική για οσμή αερίου. Η επισήμανση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαρροή -εφόσον επιβεβαιωθεί τελικά ότι αυτή ήταν η αιτία- να εξελίχθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποιητικό σήμα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Πυροσβεστική έχει αναλάβει τη διερεύνηση μέσω του Ανακριτικού Τμήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ στο σημείο συλλέγονται στοιχεία από τα συντρίμμια.

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