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Έως και 1.939 ευρώ τον μήνα μπορεί να φτάσει η αξία της ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός», δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύπτουν σημαντικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Το πρόγραμμα έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα και πανελλαδική εφαρμογή, επιτρέποντας σε άτομα με αναπηρία από όλη τη χώρα να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη προσωπική υποστήριξη.

Το ποσό της παροχής διαφοροποιείται ανά δικαιούχο, καθώς προσδιορίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του και τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης αξιολόγησης. Ανάλογα με το επίπεδο υποστήριξης που απαιτείται, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί, στις υψηλότερες κατηγορίες, να φτάσει τα 1.939 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, εφόσον:

είναι ηλικίας 16 έως 67 ετών, ενώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχει ειδική πρόβλεψη έως την ηλικία των 75 ετών,

διαθέτουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας,

διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το βασικό εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος, όταν το νοικοκυριό αποτελείται από έναν μόνο ενήλικο. Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος προβλέπεται προσαύξηση κατά 8.750 ευρώ.

Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών που αφορούν την καθημερινή φροντίδα, τη μετακίνηση, τις οικιακές δραστηριότητες, την εργασία, την εκπαίδευση και τις σπουδές, αλλά και την κοινωνική συμμετοχή του ωφελούμενου.

Πόσα μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι

Η αξία της προσωπικής βοήθειας υπολογίζεται ανάλογα με την ένταση και το εύρος των αναγκών κάθε ωφελούμενου.

Για μικρή ανάγκη υποστήριξης, η μηνιαία αξία μπορεί να ανέλθει έως τα 416 ευρώ, ενώ για μέτρια ανάγκη μπορεί να φτάσει έως τα 831 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυξημένων αναγκών, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα και μπορεί να αγγίξει τα 1.939 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την αξιολόγηση του δικαιούχου και τον αριθμό των ωρών προσωπικής βοήθειας που του έχουν απονεμηθεί.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τη συνοίκηση του ωφελούμενου με τον Προσωπικό Βοηθό. Σε αυτή την περίπτωση, ο βοηθός λαμβάνει αποζημίωση 1.200 ευρώ μικτά τον μήνα, ενώ στον ωφελούμενο χορηγείται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ μηνιαίως.

Η διαδικασία για την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

Δεν μετρά η σειρά υποβολής

Η χρονική σειρά με την οποία κατατίθενται οι αιτήσεις δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν την αίτησή τους αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, καθώς ο χρόνος κατάθεσης δεν επηρεάζει ούτε τη μοριοδότηση ούτε την αξιολόγησή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης, μέσα από την οποία προσδιορίζεται το επίπεδο και η έκταση της προσωπικής βοήθειας που χρειάζεται κάθε δικαιούχος.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολική ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ και έχει πλέον καθιερωθεί ως μόνιμος θεσμός. Βασικός του στόχος είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ζωή.

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