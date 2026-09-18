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Ένα νέο μεγάλο πακέτο παρεμβάσεων για τη μείωση του ενεργειακού και στεγαστικού κόστους ανοίγει για την Ελλάδα μετά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με τους διαθέσιμους πόρους να φτάνουν τα 5,3 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, με χρηματοδοτήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το ελληνικό πρόγραμμα συγκαταλέγεται στα πρώτα που πήραν το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ εκείνων που εγκρίθηκαν στην ίδια φάση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε το κοινωνικό αποτύπωμα του σχεδίου, το οποίο συνδυάζει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές, με έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Το μεγαλύτερο «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες

Κεντρική θέση στο νέο πακέτο καταλαμβάνει ένα διευρυμένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο σχεδιάζεται να είναι το μεγαλύτερο που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Το πρόγραμμα θα καλύψει 62.000 κατοικίες, χρηματοδοτώντας παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν την ενεργειακή κατανάλωση και, κατ’ επέκταση, το κόστος που επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται επίσης 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε οι παρεμβάσεις να κατευθυνθούν και σε πολίτες που δυσκολεύονται περισσότερο να χρηματοδοτήσουν με ίδιους πόρους τις απαιτούμενες εργασίες.

Σημαντικό σκέλος του προγράμματος αφορά και την αντικατάσταση παλαιότερων, ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Συνολικά προβλέπεται η εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, μια παρέμβαση που αποσκοπεί τόσο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο και στον περιορισμό των λογαριασμών των νοικοκυριών.

Επίδομα θέρμανσης και δημόσιες συγκοινωνίες

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο δεν περιορίζεται στις ενεργειακές αναβαθμίσεις ακινήτων.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έως και κατά 100 ευρώ ετησίως, παρέχοντας πρόσθετη στήριξη σε νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο από τις δαπάνες για τη θέρμανση της κατοικίας τους.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τις δημόσιες μεταφορές, με στόχο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου.

Προβλέπεται η προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και νέων συρμών του Μετρό, συνδέοντας την κοινωνική διάσταση του προγράμματος με τη μετάβαση προς καθαρότερες αστικές μετακινήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, το πακέτο των 5,3 δισ. ευρώ επιχειρεί να κινηθεί σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: αφενός στη μείωση του ενεργειακού κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις και αφετέρου στη χρηματοδότηση επενδύσεων που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατοικιών και μεταφορών.

Χατζηδάκης: «Δεν έτυχε… πέτυχε»

Ο Κωστής Χατζηδάκης απέδωσε την έγκριση του ελληνικού σχεδίου στην προετοιμασία και στον συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, επισημαίνοντας ότι είχε αναλάβει από τον πρωθυπουργό την ευθύνη συντονισμού της σχετικής προσπάθειας.

Όπως τόνισε, είχε προηγηθεί συστηματική δουλειά για τη διαμόρφωση των επιμέρους δράσεων, με στόχο το πρόγραμμα να συνδυάζει τον κοινωνικό χαρακτήρα με τις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

Η έγκριση του σχεδίου αποτελεί πλέον το βήμα που ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία των επόμενων ετών για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική προστασία και βιώσιμες μεταφορές.

«5,3 δισ. ευρώ για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές. Με έντονο κοινωνικό πρόσημο», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η ποιότητα και η πληρότητα του ελληνικού σχεδίου αναγνωρίστηκαν κατά την αξιολόγησή του.

«Δεν έτυχε… πέτυχε!», κατέληξε.

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