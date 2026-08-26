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Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονταν από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης προέκυψε κώλυμα με δόσεις θεραπείας που δεν πρόλαβαν να πάρουν περίπου 45.000 δικαιούχοι, ενώ παράλληλα οφείλονται στους φαρμακοποιούς χρήματα για φάρμακα που διέθεσαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Το Υπουργείο Υγείας με τροπολογία που εξέδωσε τον Ιούλιο προβλέπει την αποπληρωμή τους, ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση για να προχωρήσει η διαδικασία.

«Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε 45.000 πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες σε συνδυασμό με εξατομικευμένη συμβουλευτική για αλλαγή του τρόπου ζωής με στόχο ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα στον έλεγχο του βάρους τους και με μεσοσταθμικό αιτούμενο συνολικά ανά μήνα 8.500.000 ευρώ για τα φαρμακεία μας, πέραν του γεγονότος ότι αυξήθηκε συνολικά ο κύκλος εργασιών της κατηγορίας μέσω των ελευθέρων πωλήσεων εκτός του προγράμματος.

Η απένταξή του από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι μία δυσμενής εξέλιξη και η αιφνίδια διακοπή της θεραπείας χιλιάδων δικαιούχων είναι ανεπίτρεπτη.

Δεν είναι αποδεκτό πολίτες που εντάχθηκαν σε μια θεραπευτική διαδικασία με ευθύνη της Πολιτείας να μένουν ξαφνικά χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης της αγωγής τους. Το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά είναι πρωτίστως υγειονομικό, επιστημονικό και κοινωνικό», σημειώνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) σε ενημέρωσή του προς τα μέλη του.

Όπως τονίζει, για τα φαρμακεία το άμεσο και κρίσιμο ζήτημα είναι η εξόφληση των οφειλών των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, συνολικού ύψους σχεδόν 14 εκατομμυρίων ευρώ.

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