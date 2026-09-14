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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα.

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