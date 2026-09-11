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Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι από 70 επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς από όλη την Ελλάδα αναμένεται να συμμετάσχουν στους 14ους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης θα είναι το Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, μαζί με δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της άθλησης και της ευεξίας στον χώρο εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 18 αθλήματα, με τρεις νέες και πιο σύγχρονες επιλογές να προστίθενται στη διοργάνωση. Πρόκειται για τη διελκυστίνδα (Tug of War), το Hado, που συνδυάζει τη σωματική δραστηριότητα με στοιχεία gaming και eSports, και το flag football, άθλημα που έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Στους Αγώνες περιλαμβάνονται επίσης aquathlon, Athens Company Run 5 και 10 χλμ., αγωνιστικό τάβλι, μπάσκετ 5Χ5 και 3Χ3, σκάκι, τένις, πινγκ πονγκ, κολύμβηση, πετάνγκ, ποδόσφαιρο 7Χ7, πάντελ, μπόουλινγκ και μπιτς βόλεϊ.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό τεστ ενόψει του ECSG ATHENS 2027, των Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν στην Αθήνα από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2027. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 6.000 αθλητές από πάνω από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, Σπύρος Καραβούλης, επισημαίνει ότι η διοργάνωση διευρύνεται κάθε χρόνο, τόσο ως προς τα αθλήματα όσο και ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων. Όπως τονίζει, επιδίωξη είναι ο εργασιακός αθλητισμός να αποκτήσει πιο σταθερή θέση στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως εργαλείο για την υγεία, την ευεξία και τη συνοχή των ομάδων. «Όταν οι άνθρωποι μιας επιχείρησης αθλούνται μαζί, γίνονται και καλύτερη ομάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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