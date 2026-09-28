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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.

Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους του κτηρίου.

Οι 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο – βραχιονοφόρο όχημα, χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτήριο.

Σημειώνεται ότι στην καφετέρια στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά, είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό τον Φεβρουάριο του 2023.

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