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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARIER 2 τύπου Ro-Ro, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου και ανατολικά της Άνδρου.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή, καθώς δεν ήταν δυνατή η αντιμετώπισή της μόνο με τα μέσα πυρόσβεσης του πλοίου. Από τα γκαράζ ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.

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