Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. παρέλαβε τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για 14 κτίρια στην Κυψέλη, στο πλαίσιο της διερεύνησης των προβλημάτων που καταγράφηκαν στην περιοχή κατά τις εργασίες διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στις εκθέσεις λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα που είχαν τα κτίρια πριν από τη διέλευση του TBM (μετροπόντικα). Στόχος των εργασιών αποκατάστασης που σχεδιάζονται είναι να διασφαλιστεί, κατ’ ελάχιστον, η προϋφιστάμενη φέρουσα ικανότητά τους.

Για τον σκοπό αυτό αξιολογούνται οι βλάβες που έχουν καταγραφεί λόγω των καθιζήσεων, ενώ στις εκθέσεις προσδιορίζονται οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες, καθώς και οι πρόσθετοι έλεγχοι που ενδέχεται να απαιτηθούν ανά περίπτωση.

Η Ελληνικό Μετρό εξετάζει ήδη τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, προκειμένου ο ανάδοχος της Γραμμής 4 να προχωρήσει στις εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται από τη σύμβαση κατασκευής του έργου. Παράλληλα, όπως αναφέρει, θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση των ιδιοκτητών και των ενοίκων των συγκεκριμένων κτιρίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις προϋποθέσεις για την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας. Η εταιρεία επαναλαμβάνει ότι πριν ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες θα ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο για τις προϋποθέσεις όσο και για τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

«Η Εταιρεία αντιμετωπίζει το ζήτημα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους κατοίκους, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την ασφάλεια», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Ελληνικό Μετρό.

Η εμπλοκή του ΤΕΕ αποφασίστηκε προκειμένου να υπάρξει ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων. Ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, το Επιμελητήριο κλήθηκε να εξετάσει τις καταγεγραμμένες βλάβες και την πιθανή επίδραση των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4, αλλά και να προσδιορίσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και τους ενδεχόμενους πρόσθετους ελέγχους.

Οι πρώτες αυτές εκθέσεις αποτελούν ουσιαστικά το επόμενο βήμα πριν από τις εργασίες αποκατάστασης και την επανεκκίνηση του μετροπόντικα, με την Ελληνικό Μετρό να τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων παραμένει η βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών.