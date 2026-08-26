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Το ερώτημα για το πότε ένας οδηγός θα πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση. Οι εκπαιδευτές οδήγησης υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο συστηματικούς ιατρικούς ελέγχους, αλλά και για ενημέρωση των μεγαλύτερων σε ηλικία οδηγών γύρω από τους σύγχρονους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Έφη Λέντζιου, επισήμανε ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για το εάν ένας άνθρωπος είναι ικανός να συνεχίσει να οδηγεί. Υπάρχουν οδηγοί ακόμη και 80 ετών που διατηρούν πολύ καλές ικανότητες στον δρόμο, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν πολύ νεότεροι άνθρωποι των οποίων η οδηγική συμπεριφορά μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Όπως τόνισε, δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζεται συλλήβδην η τρίτη ηλικία ως πρόβλημα για την οδική ασφάλεια. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι να μπορεί να αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια η πραγματική κατάσταση και η οδηγική ικανότητα κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

Σύμφωνα με την ίδια, επομένως, το ερώτημα δεν είναι απλώς μέχρι ποια ηλικία επιτρέπεται ή είναι σκόπιμο να οδηγεί κάποιος. Μεγαλύτερη σημασία έχει να υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που θα διαπιστώνει εάν ο οδηγός εξακολουθεί να διαθέτει τις απαραίτητες σωματικές και νοητικές ικανότητες για να κινείται με ασφάλεια στον δρόμο.

Σύνδεση ιατρικών δεδομένων και ανανέωση διπλωμάτων

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης πρότεινε να υπάρχει σύνδεση του ΑΜΚΑ των οδηγών με την ΗΔΙΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να διαμορφώνεται πληρέστερη εικόνα για το ιατρικό ιστορικό τους και οι γιατροί να έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν κάθε ενδιαφερόμενο στις εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες.

Ιδιαίτερα για τους οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας, όπως εξήγησε, απαιτείται πιο συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τους. Ήδη, κατά τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών οδήγησης, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διαδικασία screening, με στόχο να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες προβλέπεται ιατρική εξέταση από συγκεκριμένες ειδικότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο οφθαλμίατρος και ο παθολόγος, ενώ ανάλογα με την κατάσταση του ενδιαφερόμενου μπορεί να απαιτείται αξιολόγηση και από άλλους γιατρούς. Στόχος είναι να διαπιστώνεται κατά πόσο ο οδηγός παραμένει κατάλληλος να συνεχίσει να οδηγεί με ασφάλεια.

Αναγκαία η επιμόρφωση στον νέο ΚΟΚ

Η Έφη Λέντζιου έθεσε παράλληλα το ζήτημα της εκπαίδευσης των ηλικιωμένων οδηγών. Πολλοί από αυτούς απέκτησαν την άδεια οδήγησής τους πριν από αρκετές δεκαετίες, σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο το οδικό δίκτυο όσο και η σήμανση και οι κανόνες κυκλοφορίας διέφεραν σημαντικά από τα σημερινά δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θεωρεί χρήσιμη την καθιέρωση μιας διαδικασίας επιμόρφωσης. Η ενημέρωση θα μπορούσε να επικεντρώνεται στις αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στη σύγχρονη οδική σήμανση, στις νέες πινακίδες και στις διαγραμμίσεις που συναντούν πλέον οι οδηγοί στους δρόμους.

Οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν μεταβληθεί αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Νέοι τύποι δρόμων, διαφορετικές υποδομές, αερογέφυρες, κόμβοι και νέοι κανόνες δημιουργούν ένα περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκπαιδεύτηκαν πολλοί σημερινοί ηλικιωμένοι οδηγοί. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι ενδέχεται να μην είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις νέες συνθήκες.

Πότε έρχεται η απόφαση να αφήσει κάποιος το τιμόνι

Η απόφαση ενός ηλικιωμένου να σταματήσει να οδηγεί δεν είναι πάντοτε εύκολη. Όπως εξήγησε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το πότε κάποιος θα αποφασίσει να αφήσει το τιμόνι συνδέεται σε σημαντικό βαθμό και με την προσωπικότητα, τις συνήθειες και την καθημερινότητά του.

Για πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Συνδέεται άμεσα με την ανεξαρτησία, την αυτονομία και τη δυνατότητα κοινωνικής επαφής, γεγονός που εξηγεί γιατί αρκετοί δυσκολεύονται να αποδεχθούν ότι ενδεχομένως έχει φτάσει η στιγμή να περιορίσουν ή να σταματήσουν την οδήγηση.

Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι περιπτώσεις στις οποίες τα μέλη της οικογένειας ανησυχούν για την ασφάλεια του ηλικιωμένου οδηγού και ζητούν να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το εάν ένας άνθρωπος είναι ιατρικά κατάλληλος να οδηγεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιολόγηση των αρμόδιων γιατρών.

Όπως επισήμανε η κ. Λέντζιου, εφόσον ο οδηγός λάβει το απαιτούμενο πιστοποιητικό υγείας, ο εκπαιδευτής δεν έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την ιατρική κρίση. Για τον λόγο αυτό, οι ιατρικές εξετάσεις και η αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης αποκτούν καθοριστική σημασία, καθώς από αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το εάν ένας ηλικιωμένος οδηγός μπορεί να εξακολουθήσει να βρίσκεται με ασφάλεια πίσω από το τιμόνι.

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