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Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για να εξαπατά πολίτες στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, εξαρθρώθηκε έπειτα από έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η δράση της ομάδας τοποθετείται χρονικά από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο φέρεται να διέπραξε εννέα περιπτώσεις απάτης και τουλάχιστον 30 απόπειρες εξαπάτησης.

Η συνολική λεία των δραστών υπολογίζεται σε τουλάχιστον 21.450 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των κοσμημάτων και χρυσαφικών που απέσπασαν εκτιμάται σε τουλάχιστον 38.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες βρίσκονται στο μπλε αυτοκίνητο:

Η μέθοδος της απάτης

Η ομάδα φέρεται να λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους. Άγνωστοι συνεργοί πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε κατοίκους του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, προσποιούμενοι άλλοτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άλλοτε λογιστές ή υπαλλήλους της Εφορίας.

Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνος διακοπής ρεύματος, εκκρεμείς φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα, προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τηλεφωνητές καθοδηγούσαν τα θύματα να αφήσουν τα τιμαλφή τους σε εξωτερικά και αφύλακτα σημεία των σπιτιών τους ή να τα παραδώσουν σε συνεργούς που εμφανίζονταν ως «εισπράκτορες».

Την ίδια ώρα, άλλα μέλη της ομάδας είχαν αναλάβει τον ρόλο του οδηγού και του ατόμου που παραλάμβανε ή αφαιρούσε τα χρήματα και τα κοσμήματα, ενώ οι τηλεφωνητές φέρονται να συντόνιζαν τη δράση και να ενημέρωναν τους συνεργούς τους για τις κινήσεις των θυμάτων.

Από ηλικιωμένους μέχρι ανήλικη

Ανάμεσα στα περιστατικά που ερευνήθηκαν περιλαμβάνονται περιπτώσεις στις οποίες τα θύματα πείστηκαν να παραδώσουν χιλιάδες ευρώ, αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις, θύμα παρέδωσε περίπου 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση οι δράστες φέρονται να απέσπασαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, αφού κατάφεραν να εξαπατήσουν ανήλικη κόρη οικογένειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες απέσπασαν μετρητά και κοσμήματα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα είτε φορολογικές υποθέσεις είτε υποτιθέμενες βλάβες και κινδύνους διακοπής ηλεκτροδότησης.

Οι συλλήψεις και η έρευνα

Η έρευνα της Ασφάλειας Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οδήγησε στον εντοπισμό δύο ατόμων κατά τις νυχτερινές ώρες της 28ης προς 29η Αυγούστου, ενώ κινούνταν με όχημα που, σύμφωνα με την προανάκριση, φέρεται να χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ακολούθησε η προσαγωγή τους στην αρμόδια υπηρεσία και η σύλληψή τους, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να αποδέχθηκε τη συμμετοχή του σε μέρος των περιστατικών και να περιέγραψε τον τρόπο δράσης της ομάδας, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και του ΤΑΕ Μεσαράς, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων και την πλήρη διερεύνηση της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Οι 9 απάτες της σπείρας

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε στήσει τηλεφωνική «βιομηχανία» εξαπάτησης πολιτών στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου, η ομάδα φέρεται να πραγματοποίησε εννέα τετελεσμένες απάτες και δεκάδες ακόμη απόπειρες.

Η συνολική λεία από τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν ανέρχεται τουλάχιστον σε 21.450 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των κοσμημάτων και χρυσαφικών που φέρονται να απέσπασαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 38.000 ευρώ.

Οι τηλεφωνητές εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της Εφορίας και άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού δημιουργούσαν κλίμα πανικού, καθοδηγούσαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο έξω από τα σπίτια τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργοί αναλάμβαναν να παραλάβουν τη λεία.

Οι περιπτώσεις μία προς μία

Η πρώτη απάτη – 5.000 ευρώ με πρόσχημα την Εφορία

Η πρώτη υπόθεση αφορά κάτοικο της ευρύτερης περιοχής της Χερσονήσου.

Άγνωστος τηλεφωνητής παρουσιάστηκε ως λογιστής και επικαλέστηκε δήθεν εκκρεμή οφειλή προς την Εφορία. Με αυτό το πρόσχημα κατάφερε να πείσει το θύμα να παραδώσει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, στη συνέχεια συνεργοί έφτασαν στην περιοχή με όχημα και παρέλαβαν τα χρήματα πριν εξαφανιστούν.

Άρπαξαν 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της Εφορίας.

Ο δράστης επικαλέστηκε δήθεν διαδικασία ρύθμισης φορολογικής οφειλής και την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της.

Οι δράστες κατάφεραν τελικά να πάρουν 200 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Άλλη μία τηλεφωνική παγίδα με λεία 5.400 ευρώ

Ανάλογη ήταν και η τρίτη περίπτωση που ερευνήθηκε.

Με το πρόσχημα δήθεν φορολογικής εκκρεμότητας, οι δράστες έπεισαν το θύμα να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοικία του.

Η τσάντα που παρέλαβαν οι δράστες περιείχε 400 ευρώ, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

«Θα κοπεί το ρεύμα» – Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα

Σε μία ακόμη περίπτωση, ο τηλεφωνητής άλλαξε ταυτότητα.

Παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωσε το θύμα για δήθεν σοβαρή βλάβη και κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Υπό την πίεση και τον πανικό που προκάλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία, το θύμα συγκέντρωσε τα χρήματα και τα κοσμήματά του σε σακούλες.

Οι συνεργοί φέρονται να έφτασαν στην κατοικία με άλλο όχημα και να αφαίρεσαν 400 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Βαλιτσάκι με χρήματα, έγγραφα και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ

Με την ίδια μέθοδο φέρεται να εξαπατήθηκε και άλλη γυναίκα στο Ηράκλειο.

Ο άγνωστος δράστης παρουσιάστηκε τηλεφωνικά ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και έκανε λόγο για δήθεν βλάβη και κίνδυνο διακοπής του ρεύματος.

Η γυναίκα συγκέντρωσε τα τιμαλφή της σε βαλιτσάκι, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσαν οι δράστες.

Μέσα υπήρχαν 450 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Πήραν κοσμήματα και το κινητό τηλέφωνο του θύματος

Ακόμη μία τηλεφωνική απάτη είχε ως πρόσχημα το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο τηλεφωνητής εμφανίστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισε το θύμα να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι.

Οι δράστες φέρονται να άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η μεγαλύτερη λεία – 15.000 ευρώ και κοσμήματα

Η πιο σοβαρή, από οικονομικής άποψης, υπόθεση αφορά γυναίκα η οποία έπεσε θύμα της μεθόδου του δήθεν υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δράστες την έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοικία της.

Στη συνέχεια φέρονται να αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Η συνολική λεία από το συγκεκριμένο περιστατικό έφτασε τις 18.000 ευρώ.

«Καταγραφή κοσμημάτων για να μην μπει πρόστιμο»

Ιδιαίτερη είναι και μία ακόμη περίπτωση, κατά την οποία ο τηλεφωνητής παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της Εφορίας.

Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνει δήθεν καταγραφή των κοσμημάτων για να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου, έπεισε το θύμα να συγκεντρώσει τα κοσμήματά του σε μαύρο πορτοφόλι.

Το θύμα άφησε το πορτοφόλι σε σημείο έξω από το σπίτι και οι δράστες φέρονται να έφτασαν με όχημα και να το άρπαξαν.

Η αξία των κοσμημάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Εξαπάτησαν ανήλικη και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Στην τελευταία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δράστες φέρονται να κατάφεραν να εξαπατήσουν ακόμη και ανήλικη.

Ο τηλεφωνητής παρουσιάστηκε ως λογιστής και επικαλέστηκε δήθεν πρόστιμο από την Εφορία.

Η ανήλικη πείστηκε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα της οικογένειας σε σακούλα και να την αφήσει έξω από την κατοικία.

Λίγο αργότερα, συνεργός φέρεται να έφτασε στο σημείο και να άρπαξε τη σακούλα με τα κοσμήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 10.000 ευρώ.

Δεκάδες ακόμη τηλεφωνήματα χωρίς αποτέλεσμα

Πέρα από τις υποθέσεις στις οποίες οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, οι Αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 30 ακόμη απόπειρες εξαπάτησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα υποψήφια θύματα αντιλήφθηκαν την απάτη εγκαίρως, δεν υπέστησαν οικονομική ζημία και ενημέρωσαν τηλεφωνικά τις αστυνομικές Αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση της συγκεκριμένης ομάδας να συνδέεται και με άλλες τηλεφωνικές απάτες.

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