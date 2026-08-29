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Με δύο διαδοχικά ρεκόρ μέσα στις πρώτες 48 ώρες του Αυγούστου και την επιβατική κίνηση να διατηρείται υψηλότερα από την ήδη ιστορική επίδοση του 2025, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» οδεύει προς ακόμη μία χρονιά-ορόσημο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το φράγμα των 10 εκατομμυρίων επιβατών είναι πιθανό να ξεπεραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η πρώτη ημέρα του Αυγούστου έφερε νέο ημερήσιο ρεκόρ, καθώς από το αεροδρόμιο διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα 24ωρο. Μόλις μία ημέρα αργότερα, στις 2 Αυγούστου, σημειώθηκε ακόμη ένα ρεκόρ, αυτή τη φορά στις κινήσεις αεροσκαφών, με 406 αφίξεις και αναχωρήσεις.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός, οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν την ένταση της φετινής τουριστικής κίνησης και επιβεβαιώνουν τη δυναμική που είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τους χειμερινούς μήνες.

Στα 6,81 εκατ. οι επιβάτες έως τις 23 Αυγούστου

Μέχρι τις 23 Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση στο «Νίκος Καζαντζάκης» είχε ανέλθει σε 6,81 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα από το εξωτερικό, με τις αφίξεις να φτάνουν τα 2,88 εκατ., αυξημένες κατά 5,1%.

Μόνο στο διάστημα από την 1η έως τις 23 Αυγούστου διακινήθηκαν 1,38 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 3,1%, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8.413 πτήσεις, επίσης με άνοδο 3,1%. Οι αφίξεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν στις 72.790, ενισχυμένες κατά 4,9%, και οι αφίξεις εξωτερικού στις 615.656, καταγράφοντας αύξηση 3,6%.

Η σημασία των ποσοστών γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εάν ληφθεί υπόψη ο τεράστιος όγκος κίνησης που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου. Όπως επισήμανε ο κ. Ουρανός, ακόμη και σχετικά μικρές ποσοστιαίες μεταβολές τον Αύγουστο αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον επιβάτες.

Ψηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ του 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεπέρασε τους 10 εκατ. διακινούμενους επιβάτες, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 10.033.151.

Η μέχρι τώρα πορεία του 2026 δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε όχι μόνο να επαναληφθεί η επίδοση, αλλά να καταγραφεί νέο ιστορικό υψηλό.

«Παρά τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, τα νούμερά μας είναι αυξημένα ακόμη και σε σχέση με το 2025», σημείωσε ο αερολιμενάρχης, εκτιμώντας ότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως το αεροδρόμιο θα ολοκληρώσει το 2026 ακόμη υψηλότερα.

Η αύξηση της κίνησης, ωστόσο, εντείνει ταυτόχρονα τις πιέσεις σε ένα αεροδρόμιο που καλείται κάθε καλοκαίρι να λειτουργήσει κοντά στα όρια των δυνατοτήτων του. Η έντονη εποχικότητα σημαίνει ότι μέσα σε λίγους μήνες οι υποδομές και το προσωπικό πρέπει να διαχειριστούν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πτήσεων και ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τον κ. Ουρανό, οι εργαζόμενοι και οι εγκαταστάσεις δοκιμάζονται ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ωστόσο το αεροδρόμιο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες για τον τουρισμό και την οικονομία της Κρήτης.

Ισχυρή κίνηση έως και το φθινόπωρο

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που τα τελευταία χρόνια διατηρούν σημαντική τουριστική δραστηριότητα στην Κρήτη. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραμένουν θετικές, ενώ η σεζόν εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί σταδιακά έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Το κλίμα της Κρήτης λειτουργεί ως σημαντικό πλεονέκτημα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επιτρέποντας στο νησί να προσελκύει επισκέπτες και μετά το τέλος της παραδοσιακής υψηλής θερινής σεζόν.

Στις διεθνείς αγορές, η Γερμανία παραμένει μακράν η μεγαλύτερη πηγή επιβατών για το Ηράκλειο, με 780.809 αφίξεις. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 483.998 και η Γαλλία με 310.171. Στην επόμενη τετράδα βρίσκονται η Πολωνία με 169.434 επιβάτες, η Ολλανδία με 149.953, το Ισραήλ με 137.792 και η Ιταλία με 131.912.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά του Ισραήλ, από την οποία η επιβατική κίνηση εμφανίζει αύξηση άνω του 20%, παρά την απουσία πτήσεων κατά τους πρώτους μήνες της σεζόν λόγω του πολέμου.

Ακόμη μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρούνται σε μικρότερες αγορές. Οι αφίξεις από την Κύπρο εκτοξεύθηκαν κατά 172%, φτάνοντας τις 16.933 από 6.223, ενώ από την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 72%, στις 14.256 από 8.272. Η Λιθουανία σημείωσε άνοδο 42%, στις 39.465 αφίξεις, και η Αυστρία 12,6%, στις 89.237.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν η Σερβία, με πτώση περίπου 50%, στις 6.961 αφίξεις από 13.965, και το Βέλγιο, όπου καταγράφηκε μείωση 14%, στις 77.745 από 90.564.

Η ώθηση από τον χειμώνα και οι νέες συνδέσεις

Η ισχυρή πορεία του 2026 είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου. Οι διεθνείς πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του χειμώνα ενίσχυσαν αισθητά την κίνηση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών, ενώ θετικά ήταν και τα μηνύματα από τα αιτήματα των αεροπορικών εταιρειών για slots.

Παράλληλα, διευρύνθηκε το δίκτυο εσωτερικού. Εκτός από τις παραδοσιακές συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, προστέθηκαν απευθείας πτήσεις προς Κέρκυρα, Νάξο, Σαντορίνη, Πάρο, Σύρο, Καλαμάτα, Μυτιλήνη, Κω, Μύκονο και Βόλο.

Το «Νίκος Καζαντζάκης» καλείται έτσι να συνεχίσει να διαχειρίζεται έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο επιβατών και πτήσεων μέχρι να περάσει η σκυτάλη στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για παρεμβάσεις και βελτιώσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε το σημερινό αεροδρόμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις των επόμενων ετών.

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