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Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχει διάρκεια 13 μηνών και ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2027. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους, αρκεί αυτό να περιλαμβάνεται στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ. Η κράτηση πραγματοποιείται κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τον πάροχο, ενώ προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Τι ισχύει για τη διαμονή στα τουριστικά καταλύματα

Οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη που διαθέτουν Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους των καταλυμάτων, προκειμένου να προχωρήσουν στην κράτηση των δωματίων.

Οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν ωφελούμενα μέλη ακόμη και χωρίς την παρουσία του δικαιούχου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν πρόκειται για παιδιά άνω των 18 ετών ή για τον/τη σύζυγο του δικαιούχου. Επίσης, παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών μπορούν να διαμείνουν χωρίς τον δικαιούχο εφόσον συνοδεύονται από τον/τη σύζυγό του, ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος είναι ωφελούμενο μέλος.

Η σχετική σύμβαση υπογράφεται είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο είτε από ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή από τον/τη σύζυγο του δικαιούχου, είτε είναι ωφελούμενο μέλος είτε όχι, εφόσον υπάρχει νόμιμη εξουσιοδότηση.

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται να κάνουν ξεχωριστές διακοπές οι συνοδοί ατόμων με αναπηρία χωρίς να βρίσκεται μαζί τους το άτομο που συνοδεύουν. Το ίδιο ισχύει για παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, τα οποία δεν μπορούν να διαμένουν μόνα τους χωρίς τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του.

Κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα, ο πάροχος ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών. Ακολούθως, τα δύο μέρη προχωρούν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Στη συνέχεια, ο πάροχος ενεργοποιεί τις επιταγές μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Στο σύστημα καταχωρίζει τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτει το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί.

Τι γίνεται σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης

Εάν, αφού υπογραφεί η σύμβαση, ο δικαιούχος αποφασίσει για οποιονδήποτε λόγο να φύγει από το κατάλυμα νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε συμφωνηθεί, χωρίς δηλαδή να ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό διανυκτερεύσεων, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησης. Η μία παραδίδεται στον πάροχο του καταλύματος και η δεύτερη κατατίθεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, είτε την ημέρα της αναχώρησης είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Από την πλευρά του, ο πάροχος οφείλει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και πριν ή ταυτόχρονα με το check-out, να δηλώσει την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησης. Παράλληλα, διαβιβάζει ηλεκτρονικά αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που έχει παραλάβει από τον δικαιούχο.

Όταν τις διακοπές πραγματοποιούν ωφελούμενα μέλη χωρίς την παρουσία του δικαιούχου, η Υπεύθυνη Δήλωση για την πρόωρη αναχώρηση υπογράφεται από τα πρόσωπα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν και τη σχετική σύμβαση.

Σε ποιες περιοχές προσφέρονται περισσότερες διανυκτερεύσεις

Για ορισμένους προορισμούς προβλέπονται περισσότερες ημέρες διαμονής χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Συγκεκριμένα, σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια προβλέπεται για συγκεκριμένες πληγείσες περιοχές. Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, παρέχεται δυνατότητα για έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Επιδότηση και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην επιδότηση της διαμονής, καθώς καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων διαμορφώνεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται χωρίς χρέωση.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% κατά τον Αύγουστο, που αποτελεί μήνα υψηλής τουριστικής ζήτησης, καθώς και κατά τις εορταστικές περιόδους. Ειδικότερα, η προσαύξηση εφαρμόζεται τα Χριστούγεννα, από τις 15 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 14 Ιανουαρίου 2027, και το Πάσχα, από τις 23 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου 2027.

Για τα καταλύματα που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία —με εξαίρεση τις Σποράδες— η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και όχι μόνο στις παραπάνω περιόδους.

Πώς εκδίδονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Για να χρησιμοποιήσουν την επιδότηση στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη πρέπει αρχικά να εκτυπώσουν την επιταγή τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) της ΔΥΠΑ.

Στη συνέχεια μπορούν να απευθυνθούν σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή στα εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των συμμετεχόντων παρόχων. Εκεί παρουσιάζουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν να εκδοθεί Εισιτήριο Κοινωνικού Τουρισμού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Για την έκδοση του εισιτηρίου δεν απαιτείται, κατά κανόνα, η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των πολυτέκνων, για την οποία προβλέπεται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

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