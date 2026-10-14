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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε σήμερα με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων από την Εκκλησία, που ξεκινά στην Τανάγρα, έργο που αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες συμπολίτες μας και προχωρά πλέον μετά την επίλυση ζητημάτων που είχαν προκύψει στον οικόπεδο χώρο του και την ένταξη σχετικής ρύθμισης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και εγώ προσωπικά, στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Και ενισχύουμε έμπρακτα τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ευποιίας που αναπτύσσει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία προσφέρει πάντα ό,τι περισσότερο μπορεί στην Πατρίδα και στέκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του λαού μας. Και γιατί η Πολιτεία οφείλει να είναι αρωγός στο έργο αυτό της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα με τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Τανάγρα. Μια Μονάδα που θα προσφέρει αξιοπρέπεια, φροντίδα και αγάπη στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο για άλλη μια φορά για τη σημερινή του φιλοξενία και την συζήτησή μας.»

Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά συναντηθήκαμε αλλά και κουβεντιάσαμε για πράγματα ουσιαστικά με τον Υπουργό μας, τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η Αρχιεπισκοπή έχει αναλάβει σιγά σιγά να διεκπεραιώνει μερικά έργα, τα οποία ανακουφίζουν τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ένα οικόπεδο στο οποίο θα χτίσουμε ένα κέντρο για ξεκούραση και περιποίηση των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Όμως το οικόπεδο έχει ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Γι’ αυτό και αργήσαμε να προχωρήσουμε. Τώρα όμως με τη βοήθεια της Πολιτείας, της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του κυρίου Παπασταύρου, ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες αυτές και ετοιμαζόμαστε να θεμελιώσουμε το έργο σε λίγες ημέρες. Τεράστιες οι ευχαριστίες, γιατί παράλληλα με αυτό το έργο, συζητήσαμε και με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την Πολιτεία να συνεργαστούμε για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι έχει αρχίσει να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει, Εκκλησία και Πολιτεία, σε μια πρωτότυπη συνεργασία, να προχωρήσουμε ένα καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου και από τη θέση αλλά και από τις γνώσεις, αλλά κυρίως και από τη θέληση και το χαρακτήρα του, είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες και θα χαρούμε όλοι μαζί όποιο έργο προκύψει από αυτή την προσπάθεια».

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