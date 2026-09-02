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Με νέο κύκλο προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού ενισχύεται το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς προκηρύχθηκαν συνολικά 26 θέσεις Ειδικών Καθηκόντων για τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών που συνδέονται με τα πλωτά μέσα και τους πυροσβεστικούς σταθμούς λιμένων.

Η νέα προκήρυξη αφορά ιδιώτες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις κατηγορίες Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, με τις θέσεις να κατανέμονται τόσο σε επίπεδο αξιωματικών όσο και σε χαμηλόβαθμο προσωπικό.

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας επιχειρησιακές μονάδες με αυξημένες απαιτήσεις και ειδικό αντικείμενο.

Οι 26 θέσεις της προκήρυξης

Η κατανομή των προσλήψεων περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Προβλέπονται 5 θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών με βαθμό Αξιωματικού, καθώς και 5 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών επίσης σε επίπεδο Αξιωματικών.

Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων αφορά 16 θέσεις Πλοηγών Μηχανικών χαμηλόβαθμου προσωπικού.

Συνολικά, οι 26 νέες θέσεις στοχεύουν στην ενίσχυση των θαλάσσιων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πυροσβεστικής, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση περιστατικών σε λιμενικές και παράκτιες περιοχές απαιτεί εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η στελέχωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι αρμοδιότητές τους μπορούν να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης, συνδρομή σε συμβάντα εντός λιμένων και υποστήριξη επιχειρησιακών αποστολών με τη χρήση πλωτών μέσων.

Πού θα τοποθετηθούν οι επιτυχόντες

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαγωνιστική διαδικασία θα καλύψουν ανάγκες τόσο στην κεντρική Υπηρεσία Πλωτών Μέσων όσο και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ανά την ελληνική επικράτεια.

Η επιλογή προσωπικού με εξειδίκευση στη διακυβέρνηση και στη μηχανική υποστήριξη πλωτών μέσων εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Σώματος.

Οι θέσεις διαφοροποιούνται ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και το επίπεδο ευθύνης, γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετάσουν αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης πριν προχωρήσουν στην αίτησή τους.

Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική κατάθεση φακέλων.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους χρονικό περιθώριο έντεκα ημερών για να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τυχόν πρόσθετα έγγραφα που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων και στην επισύναψη όλων των απαραίτητων εγγράφων, καθώς ελλείψεις στον φάκελο μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης να ελέγξουν αν πληρούν τα τυπικά και ειδικά προσόντα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται και να ολοκληρώσουν την αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα έγγραφα και τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας.

Η νέα διαδικασία προσλήψεων προσθέτει 26 εξειδικευμένα στελέχη στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, με έμφαση στις ανάγκες των πλωτών υπηρεσιών και των λιμενικών πυροσβεστικών μονάδων.

Για τους υποψηφίους, οι ημερομηνίες 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελούν το κρίσιμο χρονικό παράθυρο για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

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