Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού καταγράφονται στην Αττική, καθώς οι αρτοποιητικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων που έχουν προκαλέσει η ενέργεια, η φορολογία και τα λειτουργικά έξοδα.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών υποστηρίζει ότι η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί επιλογή των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά αποτέλεσμα της συνεχούς πίεσης που δέχονται τα κόστη παραγωγής. Όπως επισημαίνει, οι φούρνοι της γειτονιάς αδυνατούν πλέον να καλύπτουν από τα δικά τους περιθώρια τις αυξήσεις σε ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πρώτες ύλες.

Το μεγαλύτερο βάρος, σύμφωνα με τους αρτοποιούς, προέρχεται από το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός βασικού προϊόντος καθημερινής κατανάλωσης.

Οι αυξήσεις «περνούν» πλέον στην τιμή του ψωμιού

Οι επαγγελματίες αρτοποιοί υπογραμμίζουν ότι μέχρι σήμερα προσπάθησαν να συγκρατήσουν τις τιμές, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, η συσσώρευση των επιβαρύνσεων έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι αυξήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και από τη βιομηχανία άρτου, τόσο στα τυποποιημένα προϊόντα όσο και στο ψωμί που διατίθεται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η Συντεχνία τονίζει ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα δυσκολότερη για τις μικρές και μεσαίες αρτοποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να διατηρήσουν την παραγωγή τους σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, ενώ ταυτόχρονα η κατανάλωση περιορίζεται λόγω της ακρίβειας.

Πίεση από ενέργεια, φόρους και λειτουργικά έξοδα

Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τρίπτυχο πιέσεων: υψηλές τιμές ενέργειας, αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις και μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα.

Οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, την ώρα που τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους εξαιτίας της γενικότερης ακρίβειας.

Η Συντεχνία προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις, η πίεση στις μικρές επιχειρήσεις θα συνεχιστεί, με κίνδυνο να ενισχυθεί περαιτέρω η συγκέντρωση της αγοράς στις μεγάλες αλυσίδες.

Αγωνία για το μέλλον των μικρών φούρνων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών φούρνων της γειτονιάς, οι οποίοι αποτελούν διαχρονικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας.

Οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η διατήρηση χαμηλών τιμών δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής και ζητούν μέτρα για την προστασία των μικρών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτουν περιλαμβάνονται η μείωση του ενεργειακού κόστους, η κατάργηση επιβαρύνσεων στην ενέργεια, η φορολογική ελάφρυνση των μικρών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της χρηματοδότησης του κλάδου.

Παράλληλα, ζητούν προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η ακρίβεια στα βασικά αγαθά επηρεάζει τόσο τις οικογένειες όσο και τις μικρές επιχειρήσεις.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών αναμένεται να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Διαβάστε ακόμη

Morningstar DBRS για ομόλογα: Μπόρα ή καταιγίδα; Οι επιπτώσεις των αυξημένων αποδόσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Ρεύμα: Με ποια εργαλεία θα μειώσει η κυβέρνηση τους λογαριασμούς κατά 30% στην τριετία

Μελέτη: Η λύση για την ακραία ζέστη μπορεί να κρύβεται στις στέγες – Πώς το βρόχινο νερό δροσίζει τις πόλεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ