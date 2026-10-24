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Συνέλευση έχει προγραμματίσει το μεσημέρι το συνδικάτο επισιτισμού προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να μορφοποιήσει τα αιτήματα ώστε να ληφθεί σχετική μέριμνα από την κυβέρνηση για τους 2.500 εργαζόμενους σε 110 καταστήματα της αλυσίδας πίτσας «Pizza Fan» σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι έχασαν εν μία νυχτί τη δουλειά τους μετά τις αποκαλύψεις για τις παρανομίες των επιχειρηματιών.

Κύκλοι του υπουργείου εργασίας επισημαίνουν ότι το πέπλο προστασίας των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους με υπαιτιότητα του εργοδότη είναι το επίδομα ανεργίας . Η ένταξη σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη που ζήτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) εφαρμόζεται σε ειδικές καταστάσεις όπως η πανδημία και οι φυσικές καταστροφές ( σεισμοί ,πυρκαγιές , πλημύρες σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύβοια) και όχι σε περιπτώσεις πτώχευσης η λουκέτου. Αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και παρακολουθούμε τις εξελίξεις , είμαστε σε επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων».

Σύμφωνα με πληροφορίες τα καταστήματα σφραγίστηκαν από τους επιχειρηματίες και όχι με απόφαση διοικητικής αρχής ,όπως το ΣΔΟΕ η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα , το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας που είναι το βασικό πειστήριο για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 35 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα Pizza Fan , έχει ξηλωθεί και κατασχεθεί από την αστυνομία, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη λήψη παραγγελιών από το δίκτυο των καταστημάτων.

Η λειτουργία της αλυσίδας δεν έχει ανασταλεί, ωστόσο πρακτικά είναι αδύνατη, αφού το τηλεφωνικό κέντρο λάμβανε τις παραγγελίες για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως περιοχής από την οποία καλούσε ο πελάτης και προωθούσε την παραγγελία στο πλησιέστερο κατάστημα. Η Οικονομική Αστυνομία δεν έχει την αρμοδιότητα να αναστείλει τη λειτουργία των καταστημάτων, έχει αποστείλει όμως όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να κρίνει ως αρμόδια. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, αν κάποια καταστήματα βρουν τρόπο να δέχονται παραγγελίες ή να μείνουν ανοιχτά με take away, θεωρητικά μπορούν να το κάνουν. Ωστόσο, όλοι οι καταστηματάρχες είναι κατηγορούμενοι, ως γνώστες και κυρίως χρήστες του λογισμικού που ήταν εγκατεστημένο κεντρικά, στο τηλεφωνικό κέντρο, από το οποίο δέχονταν τις παραγγελίες.

Πάντως , δεν αποκλείεται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων franchise να έκλεισαν με δική τους πρωτοβουλία τα καταστήματα προκειμένου να περιορίσουν την κακή δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας άφησε χθες μια χαραμάδα ανοιχτή , τονίζοντας ότι “βρίσκεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, οι ετήσιες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, ενώ παράλληλα στοχεύει στην άμεση επαναλειτουργία του δικτύου για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων στους συνεργάτες της.”

Oι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστήριξαν ότι αν αποκατασταθεί το σύστημα παραγγελιών, η εταιρία μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Ωστόσο τα προβλήματα με τους ιδιοκτήτες δεν ξεκινούν σήμερα με τις πρόσφατες αποκαλύψεις αλλά είναι γνωστοί για την παραβατικότητά τους και στο παρελθόν ( υποδηλωμένη, εργασία, εισφοροδιαφυγή, κ.λπ.).

Εργατολόγος Γ.Καρούζος: Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι της pizza fun

Tι θα γίνει αν οι εργαζόμενοι στην PIZZA FUN δεν απολυθούν (ποιος θα τους απολύσει αφού ο εργοδότης είναι στη φυλακή;) ώστε να λάβουν το επίδομα ανεργίας αλλά παραμείνουν απλήρωτοι μέχρι νεότερας;

Σύμφωνα με το δικηγόρο εργατολόγο Γιάννη Καρούζο , αν η αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε λόγο που αφορά τον εργοδότη και όχι σε ανωτέρα βία, δε λύνονται οι συμβάσεις εργασίας ούτε καταργείται η υποχρέωση καταβολής μισθού.

Το κρίσιμο είναι τι χαρακτηρίζεται ανωτέρα βία. Το άρθρο 656 ΑΚ προβλέπει ότι, αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει τον μισθό. Ο Άρειος Πάγος έχει επαναλάβει αυτόν τον κανόνα στην ΑΠ 855/2020.

Επομένως, αν το σφράγισμα επιβλήθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων της ίδιας της επιχείρησης, υπάρχει ισχυρή βάση να θεωρηθεί ότι πρόκειται για κώλυμα που αφορά τον εργοδότη και όχι για ανωτέρα βία που τον απαλλάσσει από την καταβολή μισθών. Η τελική κρίση, ωστόσο, εξαρτάται από την αιτία και τους όρους της συγκεκριμένης πράξης σφράγισης, τη διάρκειά της και το αν οι εργαζόμενοι ήταν διαθέσιμοι να εργαστούν.

Άλλο ζήτημα είναι η νόμιμη λύση των συμβάσεων. Το σφράγισμα δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με απόλυση ή αναστολή των συμβάσεων. Αν πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η πρόωρη λύση τους εξετάζεται χωριστά, με βάση τον «σπουδαίο λόγο» του άρθρου 672 ΑΚ· η απλή διακοπή λειτουργίας δεν λύνει αυτομάτως κάθε σύμβαση. Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι, όταν η πρόωρη καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο, δεν παράγει αποτέλεσμα και μπορεί να οφείλονται αποδοχές μέχρι τη συμφωνημένη λήξη.

Συνεπώς, ο εργοδότης δεν μπορεί απλώς να ανακοινώσει ότι «η επιχείρηση σφραγίστηκε, άρα σταματούν οι μισθοί». Χρειάζεται να εξεταστεί το έγγραφο της φορολογικής αρχής και το εργασιακό καθεστώς κάθε εργαζομένου. Για συγκεκριμένη απάντηση, καθοριστικά είναι η αιτία και η διάρκεια του σφραγίσματος, καθώς και το αν οι συμβάσεις είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.