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Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:32 το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται τέσσερα χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15.3 χιλιόμετρα.

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