Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε 31 χλμ. νοτιοδυτικά του Ληξουρίου και σε εστιακό βάθος 26 χλμ.

Νωρίτερα, η Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Διαβάστε ακόμη

Η εκδίκηση της φύσης στον Τραμπ: Πώς ένα μικροσκοπικό σαλιγκάρι μπλοκάρει τα φιλόδοξα προεδρικά σχέδια

Αμυντική βιομηχανία: Οι σουηδικές FDI, η Ασπίδα του Αχιλλέα και το παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές εταιρείες (pics)

Κοινωνική Αντιπαροχή: Εισόδημα έως 35.000 ευρώ στο τραπέζι – Τα κριτήρια για φθηνότερη στέγη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ