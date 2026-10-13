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Σε διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου προχωρά η κυβέρνηση, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας σε έναν παραγωγικό κλάδο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των καυσίμων. Η παρέμβαση καλύπτει αναδρομικά την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου 2026, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για τους επόμενους μήνες.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Στόχος είναι η στήριξη της επαγγελματικής αλιείας, με ενισχύσεις αντίστοιχης λογικής με εκείνες που έχουν χορηγηθεί στον αγροτικό τομέα.

Η αύξηση της επιδότησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος απορροφά σημαντικό μέρος των εσόδων των αλιευτικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους και επιβαρύνοντας κυρίως τους μικρότερους επαγγελματίες.

Πόσο αυξάνεται η επιδότηση

Με βάση τη νέα απόφαση, η ενίσχυση για το αλιευτικό πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, έναντι 16 λεπτών που προβλέπονταν προηγουμένως.

Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, το ποσό αυξάνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από 12 λεπτά. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αύξηση 100%, η οποία θα χορηγηθεί μέσω του μηχανισμού de minimis, δηλαδή των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Ενδεικτικά, για κατανάλωση 5.000 λίτρων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, η συνολική επιδότηση με τον νέο συντελεστή αντιστοιχεί σε 1.600 ευρώ, έναντι 800 ευρώ προηγουμένως. Το παράδειγμα αποτυπώνει το οικονομικό όφελος από τον διπλασιασμό, χωρίς να προδικάζει το τελικό ποσό που δικαιούται κάθε αλιέας.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η παρέμβαση επιδιώκει να αντισταθμίσει μέρος της επιβάρυνσης που προκαλεί η άνοδος των τιμών ενέργειας. Παράλληλα, νέες ανακοινώσεις αναμένονται εντός Οκτωβρίου, εφόσον εξασφαλιστούν επιπλέον δημοσιονομικοί πόροι.

Οι προηγούμενες ενισχύσεις και το πρόγραμμα των 16 εκατ. ευρώ

Η νέα επιδότηση προστίθεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια για τη στήριξη του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, κατά την περίοδο 2024-2025 καταβλήθηκαν 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν ζημιές της περιόδου 2022-2024.

Επιπλέον, το 2022 είχαν διατεθεί 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες της ενεργειακής αναταραχής και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση του υπουργείου.

Η δράση αφορά επενδύσεις που μπορούν να βελτιώσουν τον εξοπλισμό, τη λειτουργική αποδοτικότητα και τις συνθήκες εργασίας στα σκάφη, χωρίς αύξηση της αλιευτικής τους ικανότητας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μικρή παράκτια αλιεία και στις νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος λειτουργίας συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η επόμενη ημέρα

Πέρα από τις άμεσες επιδοτήσεις, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοδότησης της αλιείας για την περίοδο 2028-2034.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις 29 Σεπτεμβρίου, διαμορφώθηκε μερική διαπραγματευτική θέση για τη μελλοντική ευρωπαϊκή στήριξη, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή μετάβαση και τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων.

Η εξέλιξη δημιουργεί προοπτικές για επενδύσεις στην αναβάθμιση και ανανέωση του στόλου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι χρηματοδοτήσεις και οι προϋποθέσεις.

Για την ελληνική αλιεία, το ζητούμενο είναι η μετάβαση από τις έκτακτες επιδοτήσεις σε ένα σταθερότερο μοντέλο παραγωγής με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Ο διπλασιασμός της επιδότησης προσφέρει άμεση οικονομική ανακούφιση, αλλά η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου θα εξαρτηθεί από την ανανέωση των υποδομών, την ενεργειακή αποδοτικότητα των σκαφών και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

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