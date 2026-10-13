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Η Anthropic εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε data centers στην Αυστραλία, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει την ανάπτυξη των υποδομών της παγκοσμίως και αυξάνει τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ στη χώρα.

Η εταιρεία ενδιαφέρεται περισσότερο για εγκαταστάσεις σε περιφερειακές περιοχές, δήλωσε ο Τζεφ Μπλάιχ, διεθνής ειδικός απεσταλμένος της Anthropic, μιλώντας στη σύνοδο Energy and Climate του Australian Financial Review στο Σίδνεϊ.

Όπως ανέφερε, αρκετά έργα έχουν ήδη προταθεί στην Anthropic από κυβερνήτες πολιτειών.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πολιτεία που να βρίσκεται εκτός διεκδίκησης», δήλωσε ο Μπλάιχ. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα προτιμούσε οι εγκαταστάσεις της να βρίσκονται μακριά από μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα και να τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η παγκόσμια κούρσα για υποδομές AI

Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Meta και η Microsoft, επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic έχει ήδη δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια για εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται σχέδιο ύψους 50 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκε πέρυσι για data centers σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Τέξας και η Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα δάνειο 35 δισ. δολαρίων για τη μίσθωση υπολογιστικών chips σε πέντε data centers, με την εγγύηση της Google, θυγατρικής της Alphabet.

Νωρίτερα φέτος, η Anthropic υπέγραψε συμφωνία μίσθωσης με το Western Downs Digital Park στο Κουίνσλαντ, με τον developer της εγκατάστασης να κάνει λόγο για επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιδιώκει τα νέα data centers να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση πρόσθετης παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα να στηρίζουν την ασφάλεια υδάτινων πόρων και την ανάπτυξη της εγχώριας υπολογιστικής ισχύος.

Η Αυστραλία στο επίκεντρο

Το δυναμικό της Αυστραλίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη data centers, δήλωσε ο Αλεξάντερ Σμιθ, επικεφαλής υποδομών και ενέργειας Ασίας-Ειρηνικού της Google, στην ίδια σύνοδο.

Όπως ανέφερε, η Google είναι πλέον «ολοένα και περισσότερο πεπεισμένη» ότι η συνύπαρξη εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας και data centers στην Αυστραλία είναι εφικτή.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη χώρα σε έναν πιθανό νέο κόμβο για τις υποδομές της παγκόσμιας αγοράς AI, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν περιοχές όπου μπορούν να συνδυάσουν διαθέσιμη ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και κατάλληλες υποδομές.

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