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Η Chevron και άλλες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνίες για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια επιτυχία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από μήνες αργών διαπραγματεύσεων.

Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της μακρόχρονης δραστηριότητάς του στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, προσθέτοντας ενδεχομένως δύο κοιτάσματα βαρέος πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό του στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Αυτή τη στιγμή διαθέτει τρεις κοινοπραξίες με την PdVSA και είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα.

Η Halliburton, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε πετρελαϊκά κοιτάσματα, βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για να διαθέσει τον εξοπλισμό της σε παραγωγούς πετρελαίου στη Βενεζουέλα, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Στο τραπέζι επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Την επόμενη εβδομάδα, στελέχη αρκετών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες παραγωγής στο Καράκας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Πολλά από τα κοιτάσματα που προσφέρει η Βενεζουέλα είναι «greenfields», δηλαδή περιοχές που συχνά δεν διαθέτουν υποδομές ή ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετατροπή τους σε παραγωγικά πετρελαϊκά κοιτάσματα θα απαιτούσε επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της Chevron, η ExxonMobil και η ConocoPhillips, δεν σχεδιάζουν προς το παρόν να προχωρήσουν σε επενδύσεις, όσο συνεχίζονται οι συζητήσεις. Ο εκλιπών ηγέτης της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon και της Conoco το 2007 — και σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να διεκδικούν αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το μεγάλο στοίχημα του πετρελαίου της Βενεζουέλας

Από τότε που ανέτρεψε τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν κεφάλαια στη χώρα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την παραγωγή πετρελαίου στο Δυτικό Ημισφαίριο και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ροή βαρέος πετρελαίου προς τα αμερικανικά διυλιστήρια. Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες εμφανίστηκαν διστακτικές και δήλωσαν ότι θα χρειάζονταν εγγυήσεις ασφαλείας και ριζική αναμόρφωση του νομικού και εμπορικού πλαισίου της Βενεζουέλας προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στη χώρα. Ορισμένες βρίσκονται εδώ και μήνες σε συνομιλίες με αξιωματούχους της Βενεζουέλας, διεκδικώντας έναν περιορισμένο αριθμό πετρελαϊκών κοιτασμάτων, στο πλαίσιο μιας μυστικοπαθούς διαδικασίας διαπραγματεύσεων στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση έχει σχετικά μικρή συμμετοχή.

Μέχρι τώρα, δεν είχαν προχωρήσει σε σημαντικές νέες επενδύσεις στη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, η παραγωγή πετρελαίου αυξάνεται με αργούς ρυθμούς. Η χώρα αντλεί μόλις 1,1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, επίπεδο περίπου αντίστοιχο με εκείνο του περασμένου έτους.

Η Hunt Oil, μια ανεξάρτητη αμερικανική εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου με μακρά ιστορία δραστηριοποίησης σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου, ήταν η πρώτη που υπέγραψε συμφωνία για την άντληση πετρελαίου στη Βενεζουέλα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι συνεχιζόμενες συνομιλίες των εταιρειών είναι ξεχωριστές από τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Βενεζουέλας, με αντικείμενο την απόκτηση από τις ΗΠΑ άμεσης συμμετοχής σε 17 από τα πλέον υποσχόμενα κοιτάσματα της χώρας, τα οποία διαθέτουν περίπου 90 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων.

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