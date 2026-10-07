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Προειδοποίηση προς την κυβέρνηση Τραμπ να μην προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν «άστοχο» και θα μπορούσε τελικά να επιδεινώσει τις πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων.

«Οι απαγορεύσεις εξαγωγών, είτε στις ΗΠΑ είτε σε άλλες χώρες, στην πραγματικότητα αφαιρούν προσφορά από την παγκόσμια αγορά και ενέχουν τον κίνδυνο να κάνουν την κατάσταση χειρότερη», δήλωσε ο Γουίρθ σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNBC.

Όπως επισήμανε, οι ΗΠΑ έχουν λειτουργήσει ως αξιόπιστος ενεργειακός προμηθευτής για τη διεθνή αγορά σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για καύσιμα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

«Πιστεύω ότι θα ήταν άστοχο για τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν αμφιβολίες στους συμμάχους και τους εταίρους μας σχετικά με το εάν θα είμαστε εκεί με αξιόπιστη προσφορά όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Υπάρχουν και άλλες επιλογές», τόνισε.

Υποχωρούν οι φόβοι, αλλά η αγορά παραμένει σε επιφυλακή

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Chevron έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η έκτακτη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από τις χώρες της G7 φαίνεται να έχουν περιορίσει ορισμένες από τις ανησυχίες για την προσφορά.

Ωστόσο, οι ενεργειακές αγορές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η Σαουδική Αραβία και οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθι ανταλλάσσουν επιθέσεις, ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ απομακρύνεται από την απαγόρευση εξαγωγών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περιορίσει το τελευταίο διάστημα τις αναφορές στο ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, μετά τη συμφωνία των χωρών της G7 να διαθέσουν στην αγορά ποσότητες ντίζελ και αργού από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση επέτρεψε ευρύτερη χρήση του φθηνότερου, κόκκινου ντίζελ, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του κόστους των καυσίμων, το οποίο έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά σε οδηγούς φορτηγών και αγρότες να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο, ενώ ανέβαλε έως το τέλος του έτους την καταβολή των σχετικών φόρων.

Το κόκκινο ντίζελ χρησιμοποιείται συνήθως σε αγροτικά μηχανήματα, κατασκευαστικό εξοπλισμό και άλλα οχήματα εκτός δημόσιου οδικού δικτύου και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τον φόρο των 24,4 σεντς ανά γαλόνι που επιβάλλεται στο ντίζελ για χρήση στις οδικές μεταφορές.

Chevron: «Πολύ σοβαρή» η κατάσταση με τα αποθέματα

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο επικεφαλής της Chevron για την κατάσταση των παγκόσμιων αποθεμάτων ενέργειας ενόψει του χειμώνα, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σοβαρή».

«Μπήκαμε στη χρονιά με υψηλά αποθέματα. Υψηλά εμπορικά αποθέματα που διατηρούσαν οι εταιρείες, υψηλά στρατηγικά αποθέματα που διατηρούσαν κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και σημαντικές ποσότητες πάνω σε πλοία, ιδιαίτερα βαρέλια που βρίσκονταν υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ ή την ΕΕ», δήλωσε.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά.

«Είδαμε τα εμπορικά αποθέματα να μειώνονται, στρατηγικά αποθέματα να αποδεσμεύονται και τα βαρέλια που βρίσκονταν υπό κυρώσεις να απελευθερώνονται και να παραδίδονται επίσης», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, όλα αυτά λειτουργούσαν ως «μαξιλάρια» ασφαλείας για το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα, προσφέροντας χρόνο στην αγορά να προσαρμοστεί στις διαταραχές.

«Όμως αυτά τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί. Βρισκόμαστε τώρα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων και αυτό καθιστά το σύστημα πιο ευάλωτο σε διαταραχές», προειδοποίησε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, είχε επίσης προειδοποιήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για την αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις στην προσφορά θα μπορούσαν να ενταθούν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν.

Το σχέδιο της Chevron για τη Βενεζουέλα

Η Chevron, η οποία διαθέτει μακροχρόνια παρουσία στη Βενεζουέλα, έχει δεσμευτεί να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου στη χώρα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ύψους 7 δισ. δολαρίων, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της στη Βενεζουέλα στις 600.000 βαρέλια ημερησίως έως το 2031, από περίπου 280.000 βαρέλια ημερησίως σήμερα.

«Μακροπρόθεσμα, πιστεύω ότι η Βενεζουέλα μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ασφαλέστερου ενεργειακού συστήματος», δήλωσε ο Γουίρθ, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις στη χώρα βρίσκονται εδώ και χρόνια σε χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί να αποτελέσει άμεση λύση στις διαταραχές της Μέσης Ανατολής.

«Έχουμε καλή θέση εκεί και σκοπεύουμε να την αναπτύξουμε, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Η ποσότητα παραγωγής που μπορεί να προσθέσει η Βενεζουέλα βραχυπρόθεσμα είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με την ποσότητα που βρίσκεται σε κίνδυνο στη Μέση Ανατολή», ανέφερε.

Η μετοχή της Chevron έχει κινηθεί οριακά χαμηλότερα τον τελευταίο μήνα, ωστόσο από την αρχή του έτους καταγράφει άνοδο άνω του 36%.

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