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Σε νέα εκτόξευση οδηγείται για σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά, με ημερήσια αύξηση κατά σχεδόν 22%.

Ειδικότερα, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, για σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ, έναντι 175,59 ευρώ χθες, με την χαμηλότερη στα 84,52 ευρώ (όταν χθες ήταν μηδενική) και την υψηλότερη στα 306,4 ευρώ (από 319,5 ευρώ χθες).

Μάλιστα η χαμηλότερη τιμή των 84,5 ευρώ καταγράφεται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ 2 και 3 το μεσημέρι, όταν η παραγωγή των φωτοβολταικών βρίσκεται στο peak.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος έχει μπει σε…ράλι ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ φτάνοντας στα 211,76 ευρώ (με τη χαμηλότερη στα 116,8 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 340,9 ευρώ/MWh).

Όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα, οι ΑΠΕ εξακολουθούν να κρατούν τα ηνία αλλά με μικρότερο ποσοστό έναντι των άλλων πηγών και κυρίως του φυσικού αερίου.

Έτσι, για σήμερα οι ΑΠΕ συμμετέχουν στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής με 43,66%, ακολουθεί το φυσικό αέριο με 31,21% και έπονται οι εισαγωγές με 14,54%, τα υδροηλεκτρικά με 5,34%, ο λιγνίτης με 1,64% και η αποθήκευση με 1,09%.

Με την σημερινή τιμή της μεγαβατώρας στα 213,62 ευρώ η ελληνική αγορά κατατάσσεται ανάμεσα στις ακριβότερες στην Ευρώπη. Την…κούρσα οδηγούν η Ρουμανία με 219,85 ευρώ/MWh και η Ουγγαρία με 219,62 ευρώ/MWh, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία με 216,5 ευρώ/MWh, η Σερβία με 207,9 ευρώ/MWh, η Ιταλία και η Κροατία στην περιοχή των 205,9 ευρώ/MWh.

Από την άλλη, κάτω από το φράγμα των 200 ευρώ συναντάμε, μεταξύ άλλων, την Ισπανία με 156,71 ευρώ/MWh, την Πορτογαλία με 161,4 ευρώ/MWh, την Γαλλία με 161,52 ευρώ/MWh, τη Γερμανία με 176,63 ευρώ/MWh, την Ολλανδία με 167,94 ευρώ/MWh.

Το φυσικό αέριο

Με τη γεωπολιτική κατάσταση στο μέτωπο της Μ. Ανατολής να παραμένει έκρυθμη και ουσιαστικά αμετάβλητη, αλλά και τις πιέσεις να εντείνονται λόγω των χαμηλών αποθεμάτων στις ευρωπαϊκές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ενόψει της χειμερινής περιόδου, η τιμή του φυσικού αερίου εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Χθες στο σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, στο TTF, τα φορτία παράδοσης τον Οκτώβριο έκλεισαν στα 74,2 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι μετά από μακρά περίοδο σχετικής σταθερότητας, η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στα 82,6 ευρώ/MWh, όταν τον Ιούνιο βρισκόταν στην περιοχή των 40 ευρώ/MWh.

Δεδομένης της ρευστότητας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ενεργειακή αγορά δεν αναμένεται να υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση των τιμών. Αντίθετα, κατά ορισμένες εκτιμήσεις ενδέχεται το επόμενο διάστημα ο πήχης να ξεπεράσει τα 100 ευρώ/MWh.

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