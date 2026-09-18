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Σε νέα στρατηγική συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας προχωρούν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η AKTOR Ανανεώσιμες, με στόχο την ανάπτυξη ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU), το οποίο προβλέπει τη σκοπούμενη, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων, απόκτηση από την AKTOR Ανανεώσιμες, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, ποσοστού 51% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα έργα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διατηρήσει το υπόλοιπο 49%, ενώ οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν από κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αναλάβει τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ενεργειακή αγορά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τον ρόλο της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επεκτείνοντας την παρουσία της σε όλο το φάσμα της πράσινης ενέργειας, από την ανάπτυξη και παραγωγή έως τη διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση.

Τα έργα που περιλαμβάνει η συμφωνία

Το χαρτοφυλάκιο της συνεργασίας περιλαμβάνει υβριδικά έργα ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW, τα οποία συνδυάζουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών.

Τα έργα αυτά αναπτύσσονται από τη θυγατρική της ΔΕΠΑ Εμπορίας NEW SPES CONCEPT και βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία), στη Θεσσαλία (Λάρισα) και στην Πελοπόννησο (Αχαΐα).

Για τις συγκεκριμένες επενδύσεις έχουν ήδη εκδοθεί οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Παράλληλα, η συμφωνία αφορά και αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές συνολικής μέγιστης ισχύος έγχυσης 250 MW. Τα έργα αυτά βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη), στη Θεσσαλία (Λάρισα) και στη Στερεά Ελλάδα (Φωκίδα), έχοντας επίσης εξασφαλίσει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Επενδυτική επιτάχυνση στις ΑΠΕ

Η συμφωνία με την AKTOR εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την αξιοποίηση συνεργειών και τη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών συμμαχιών, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης ενεργειακών έργων που βρίσκονται σε ώριμο ή προχωρημένο στάδιο.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει αυτόνομα την ανάπτυξη του βασικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που διατηρεί υπό τον έλεγχό της, στο πλαίσιο της στρατηγικής μετασχηματισμού της σε ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο.

Στο χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνονται έργα συνολικής ισχύος περίπου 500 MW στη Δυτική Μακεδονία μέσω της NORTH SOLAR, εκ των οποίων έργα ισχύος 400 MW βρίσκονται ήδη σε φάση κατασκευής.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει φωτοβολταϊκό έργο ισχύος περίπου 96 MW στην περιοχή των Φαρσάλων, μέσω της NORTH SOLAR 1, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και αναμένεται να ηλεκτριστεί στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη 83 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, σε περιοχές όπως η Κοζάνη, η Φθιώτιδα, η Πρέβεζα και η Θεσπρωτία, ενισχύοντας σταδιακά το αποτύπωμά της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Με τις νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μέσω στρατηγικών συνεργασιών όπως αυτή με την AKTOR Ανανεώσιμες, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση και διευρύνει τον ρόλο της στην ελληνική αγορά ηλεκτροπαραγωγής.

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