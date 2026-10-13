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Αύξηση κατά 168,77% σημείωσαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο 9μηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε απόψε ο ΔΕΣΦΑ. Αντίθετα, η εγχώρια κατανάλωση κατέγραψε μικρή μείωση, με αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα να αυξηθεί κατά 12,72%, φτάνοντας τις 63,53 TWh έναντι 56,36 TWh της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές έφθασαν σε 13,60 TWh έναντι 5,06 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, επιβεβαιώνει τον ολοένα και πιο ισχυρό ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου και πύλης τροφοδοσίας φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 49,93 TWh, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 2,67% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025 (51,30 TWh), με αύξηση της κατανάλωσης μέσω των δικτύων διανομής και μείωση της ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανίας.

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 63,57 TWh, σημειώνοντας αύξηση 12,61% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου και ο Τερματικός Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας παρέμειναν οι δύο κύριες πύλες εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Οι εισαγωγές μέσω του Σιδηροκάστρου παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στις 25,51 TWh, έναντι 25,46 TWh της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Παράλληλα, οι εισαγωγές μέσω του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας (Αγία Τριάδα) αυξήθηκαν κατά 11,58%,φτάνοντας τις 24,28 TWh, «αναδεικνύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του σταθμού στη διασφάλιση πρόσβασης σε διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου». Σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη), φτάνοντας τις 5,82 TWh, επίπεδο υπερπενταπλάσιο των 1,03 TWh που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης παρουσιάζει τις εξής μεταβολές ανά κατηγορία χρήσης:

Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε στις 34,92 TWh (από 36,45 TWh το 2025), που αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής κατανάλωσης.

(από 36,45 TWh το 2025), που αντιστοιχεί στο Η κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής αυξήθηκε στις 9,98 TWh (από 9,42 TWh), αντιπροσωπεύοντας το 20% της συνολικής κατανάλωσης.

(από 9,42 TWh), αντιπροσωπεύοντας το 20% της συνολικής κατανάλωσης. Η κατανάλωση στη βιομηχανία/CNG μειώθηκε στις 5,03 TWh (από 5,43 TWh), ποσοστό 10% της συνολικής κατανάλωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κύριος προμηθευτής LNG, με 17,88 TWh, καλύπτοντας περίπου το 74% των συνολικών όγκων LNG που εισήχθησαν μέσω της Ρεβυθούσας. Ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh (≈17,2%), ενώ επιπλέον ποσότητες προήλθαν από το Κονγκό (0,86 TWh), την Αίγυπτο (0,51 TWh), την Αλγερία (0,49 TWh) και τη Μαυριτανία (0,35 TWh).

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