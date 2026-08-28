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Η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσεται σε κεντρικό μέτωπο της ενεργειακής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την κυβέρνηση Τραμπ να στρέφεται σε νέες μονάδες φυσικού αερίου, στην επαναλειτουργία πυρηνικών σταθμών και στην αύξηση της παραγωγής από υφιστάμενες μονάδες. Το σχέδιο συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη στρατηγική για ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής ισχύος, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καταγράφει ιστορικές επιδόσεις στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ενεργειακή πολιτική αποκτά παράλληλα αυξημένη πολιτική βαρύτητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η κυβέρνηση επιδιώκει να μετατρέψει την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ σε επιχείρημα για χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και ισχυρότερη θέση της αμερικανικής οικονομίας στη διεθνή αγορά.

Το βασικό στοίχημα είναι να περιοριστούν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κατεύθυνση που επιλέγεται είναι σαφής: περισσότερη ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια, παράλληλα με αύξηση της συνολικής διαθέσιμης ισχύος.

Στροφή σε φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια

Η αμερικανική κυβέρνηση αποδίδει σημαντικό μέρος της ανοδικής πορείας των τιμών ηλεκτρισμού στο επενδυτικό μοντέλο που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια. Η έμφαση που είχε δοθεί στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων θεωρείται από το σημερινό ενεργειακό επιτελείο ανεπαρκής για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης με σταθερό και ανταγωνιστικό κόστος.

Στο νέο πλαίσιο, προωθούνται μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο μεγάλης ισχύος, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σταθερή παραγωγή και να υποστηρίζουν το σύστημα όταν οι ανανεώσιμες πηγές δεν αποδίδουν επαρκώς.

Ταυτόχρονα, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται δυναμικά στον ενεργειακό σχεδιασμό. Η στρατηγική περιλαμβάνει την επανεκκίνηση μονάδων που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, αλλά και την αύξηση της παραγόμενης ισχύος σε υφιστάμενους πυρηνικούς σταθμούς.

Η λογική είναι ότι η αύξηση της σταθερής διαθέσιμης παραγωγής μπορεί να περιορίσει τις διακυμάνσεις των τιμών και να μειώσει την ανάγκη για ακριβότερες λύσεις σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Ήδη σε αρκετές Πολιτείες έχουν ανακοινωθεί πολυετή παγώματα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και μειώσεις. Ο στόχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι η τάση αυτή να επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παραγωγή πετρελαίου σε ιστορικά υψηλά

Η προσπάθεια για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα συνοδεύεται από μια ευρύτερη επίδειξη ενεργειακής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αμερικανική παραγωγή πετρελαίου έφτασε το 2025 σε 13,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Εάν συνυπολογιστούν το αργό πετρέλαιο και τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, η συνολική παραγωγή διαμορφώνεται περίπου στα 24 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το μέγεθος αυτό ξεπερνά τη συνδυασμένη παραγωγή Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας τη θέση των ΗΠΑ ως της μεγαλύτερης ενεργειακής δύναμης στον κόσμο.

Η αύξηση της παραγωγής αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για περιορισμό της εξάρτησης από εισαγωγές και για διατήρηση των εγχώριων τιμών καυσίμων σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να αξιοποιήσει την παραγωγική βάση της χώρας ως εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος, αυξάνοντας τις εξαγωγές προς συμμάχους και διεθνείς αγορές.

Ρεκόρ και στο φυσικό αέριο

Ανάλογη είναι η εικόνα στο φυσικό αέριο, όπου η αμερικανική παραγωγή βρίσκεται επίσης σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το 2025 καταγράφηκε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση στα 122,5 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως, από 118,5 δισ. κυβικά πόδια την προηγούμενη χρονιά.

Με βάση τα σημερινά επίπεδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν περίπου όσο Ρωσία, Ιράν και Κίνα μαζί, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η αφθονία φυσικού αερίου αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση για την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και για την ταχεία ανάπτυξη των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Διπλασιασμός των εξαγωγών LNG έως το 2030

Το LNG βρίσκεται στον πυρήνα της διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει εγκαταλείψει τους προηγούμενους περιορισμούς στην έγκριση νέων εξαγωγικών έργων και επιδιώκει να επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις νέων υποδομών.

Από τον Ιανουάριο του 2025 έχουν εγκριθεί άδειες για εξαγωγές LNG προς χώρες εκτός συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου συνολικής δυναμικότητας περίπου 22,3 δισ. κυβικών ποδιών ημερησίως.

Η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτερη από ολόκληρη την αμερικανική εξαγωγική ικανότητα LNG που υπήρχε όταν ξεκίνησε η δεύτερη θητεία Τραμπ.

Με τα νέα έργα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, οι αμερικανικές εξαγωγές LNG αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστούν έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη και την Ασία, όπου το αμερικανικό LNG έχει εξελιχθεί σε βασική πηγή διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού.

Το στοίχημα των τιμών

Η παραγωγή-ρεκόρ δεν σημαίνει αυτομάτως και φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος του ρεύματος επηρεάζεται από την κατάσταση των δικτύων, τις επενδύσεις σε νέα παραγωγική δυναμικότητα, τη ζήτηση από βιομηχανίες και data centers, αλλά και από το κόστος κατασκευής νέων υποδομών.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάσει την αφθονία φυσικού αερίου με την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η διαθέσιμη σταθερή ισχύς και να αποφευχθούν ελλείψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ανατιμήσεις.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της ταχύτατης αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η αμερικανική ενεργειακή στρατηγική των επόμενων ετών θα κριθεί συνεπώς σε δύο παράλληλα μέτωπα: στην ικανότητα να διατηρηθεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επίπεδα-ρεκόρ και, ταυτόχρονα, να μετατραπεί αυτή η αφθονία σε χαμηλότερο και πιο σταθερό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ουάσιγκτον ποντάρει ότι ο συνδυασμός νέων μονάδων φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και μιας πρωτοφανούς εξαγωγικής επέκτασης στο LNG θα ενισχύσει όχι μόνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και την οικονομική και γεωπολιτική της επιρροή έως το τέλος της δεκαετίας.

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