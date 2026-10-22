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Από ένα βοήθημα με ανώτατο όριο 350 ευρώ το 2019, σε μια ενίσχυση που μπορεί πλέον να φτάσει τα 1.560 ευρώ. Μέσα σε επτά χρόνια, το επίδομα θέρμανσης έχει αλλάξει σημαντικά, τόσο ως προς τα ποσά που καταβάλλονται όσο και ως προς τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο. Η σύγκριση με το 2019 αναδεικνύει μια ουσιαστική διεύρυνση της εισοδηματικής προστασίας, την ώρα που η νέα ενεργειακή κρίση αυξάνει ξανά το κόστος θέρμανσης.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, η ενίσχυση αυξάνεται κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται έκπτωση συνολικού ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, μέσω της συνδυασμένης παρέμβασης του κράτους και των διυλιστηρίων.

Οι δύο παρεμβάσεις λειτουργούν συμπληρωματικά. Η πρώτη μειώνει άμεσα την τιμή αγοράς για όλους τους καταναλωτές, ενώ η δεύτερη προσφέρει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Από τα 350 στα 1.560 ευρώ – Η μεγάλη διαφορά από το 2019

Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης. Το 2019 το κατώτατο επίδομα ανερχόταν σε 80 ευρώ, ενώ για τη νέα χειμερινή περίοδο διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 62,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στα ανώτατα ποσά. Το μέγιστο βασικό επίδομα αυξάνεται από 350 ευρώ το 2019 σε 1.040 ευρώ το 2026, δηλαδή είναι σχεδόν τριπλάσιο.

Στις περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου εφαρμόζονται πρόσθετες προσαυξήσεις λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ. Σε σύγκριση με τα 350 ευρώ του 2019, η αύξηση αγγίζει το 346%.

Η νέα αύξηση κατά 30% αποτυπώνεται και στα επιμέρους ποσά. Ένα νοικοκυριό που την προηγούμενη περίοδο δικαιούνταν 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ, ενώ επίδομα 800 ευρώ αυξάνεται στα 1.040 ευρώ.

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καλύπτει επίσης ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τηλεθέρμανση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε μορφή θέρμανσης.

Τα νέα εισοδηματικά όρια και οι οικογένειες που ωφελούνται

Εξίσου σημαντικές είναι οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα κριτήρια ένταξης από το 2019. Για έναν άγαμο, το εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από 12.000 σε 16.000 ευρώ, δηλαδή κατά 33,3%.

Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 20%.

Η μεγαλύτερη διεύρυνση αφορά στις οικογένειες με παιδιά. Ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα μπορεί πλέον να έχει ετήσιο εισόδημα έως 34.000 ευρώ, έναντι 24.000 ευρώ το 2019. Για οικογένεια με τρία παιδιά, το όριο αυξάνεται από 26.000 σε 39.000 ευρώ, δηλαδή κατά 50%.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Τα σημερινά περιουσιακά κριτήρια προβλέπουν ανώτατη αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με πρόσθετο όριο 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφαρμόζεται επιπλέον περιορισμός στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Πάντως, τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια δεν αυξάνονται εκ νέου φέτος. Η διεύρυνση προκύπτει από τη σύγκριση με το καθεστώς του 2019, ενώ η φετινή αλλαγή αφορά κυρίως στην αύξηση των ποσών του επιδόματος.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από τα 1,95 στα 1,55 ευρώ το λίτρο

Στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης, η νέα παρέμβαση οδηγεί σε αισθητή μείωση του κόστους αγοράς. Με αρχική εκτιμώμενη τιμή περίπου 1,95 ευρώ ανά λίτρο, η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και η πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών από τα διυλιστήρια περιορίζουν την τελική τιμή στα 1,55 ευρώ.

Πρόκειται για συνολική μείωση περίπου 20,5%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση.

Για παραγγελία 500 λίτρων, το κόστος υποχωρεί από 975 σε 775 ευρώ, προσφέροντας εξοικονόμηση 200 ευρώ. Στα 1.000 λίτρα, ο λογαριασμός μειώνεται από 1.950 σε 1.550 ευρώ, με όφελος 400 ευρώ.

Η τελική τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανά περιοχή, ιδιαίτερα στα νησιά λόγω μεταφορικών, καθώς και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Η έκπτωση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια, έως τις 31 Οκτωβρίου.

Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος μπορεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, με ενδεικτική εκτίμηση κοντά στα 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή αυτή δεν είναι ενιαία για όλους, καθώς εξαρτάται από το ποσό της ενίσχυσης και την ποσότητα καυσίμου που αγοράζεται.

Τα ποσά ανά περιοχή και οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι κλιματολογικές συνθήκες καθορίζουν σημαντικό μέρος της ενίσχυσης. Ενδεικτικά, οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα αναμένεται να λάβει 202 ευρώ, έναντι 155 ευρώ πέρυσι, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ποσό αυξάνεται από 256 σε 333 ευρώ.

Για οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα διαμορφώνεται στα 387 ευρώ στην Κοζάνη και στα 447 ευρώ στην Ξάνθη. Στο Βέρμιο, οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να λάβει 930 ευρώ, έναντι 715 ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, με τους ενδιαφερομένους να δηλώνουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, τον αριθμό παροχής ρεύματος και το είδος θέρμανσης.

Η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το συνολικό κονδύλι του επιδόματος αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 750.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

Το ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι ότι, σε σχέση με το 2019, περισσότερες κατηγορίες νοικοκυριών καλύπτονται από υψηλότερα εισοδηματικά όρια και μεγαλύτερες ενισχύσεις. Ωστόσο, η πραγματική αγοραστική αξία της στήριξης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των τιμών ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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