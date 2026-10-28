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Μια σημαντική ανατροπή συντελείται στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η κατανάλωση επιστρέφει σε ανοδική τροχιά έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχώρησης. Η εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι αυξανόμενες ανάγκες των κέντρων δεδομένων και η μεγαλύτερη χρήση συστημάτων κλιματισμού διαμορφώνουν ένα διαφορετικό ενεργειακό περιβάλλον, στο οποίο ο ηλεκτρισμός αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την οικονομική δραστηριότητα.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη συγκυρία. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ενέργειας, ενώ οι γεωπολιτικές αναταράξεις δημιουργούν αβεβαιότητα για την επάρκεια των προμηθειών. Παρ’ όλα αυτά, η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια φαίνεται να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, ανοίγοντας νέες προοπτικές για επενδύσεις, αλλά και μεγάλες προκλήσεις για τις υποδομές.

Η νέα ζήτηση έρχεται από την τεχνολογία και τις μεταφορές

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή του ενεργειακού τοπίου αναμένεται να διαδραματίσουν τα data centers, των οποίων οι ανάγκες αυξάνονται καθώς επεκτείνονται οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η συνολική ισχύς των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί έως το 2032, ξεπερνώντας τα 30 γιγαβάτ (GW), ενώ μέχρι το 2035 προβλέπεται να προσεγγίσει τα 39 GW.

Η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί ιδιαίτερες ευκαιρίες για χώρες με ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτροδότησης και υψηλή συμμετοχή καθαρής ενέργειας. Η Φινλανδία και η Ισπανία συγκαταλέγονται στις αγορές που μπορούν να προσελκύσουν σημαντικές νέες εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού τους συστήματος.

Τα κέντρα δεδομένων, ωστόσο, δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή αύξησης της κατανάλωσης. Η διεύρυνση του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων, η χρήση αντλιών θερμότητας και η εγκατάσταση περισσότερων κλιματιστικών μεταφέρουν σταδιακά μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών ενεργειακών αναγκών στο ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι, η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αυξάνεται ακόμη και όταν η συνολική ενεργειακή ζήτηση περιορίζεται, χάρη στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η επιστροφή της κατανάλωσης μετά τη μεγάλη υποχώρηση

Η αλλαγή γίνεται πιο εντυπωσιακή εάν εξεταστεί η προηγούμενη πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς. Στη δεκαπενταετία έως το 2023, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μειωθεί περίπου 9%, επηρεασμένη από τη βιομηχανική επιβράδυνση, τις υψηλές τιμές και τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης.

Πλέον, όμως, η εικόνα αντιστρέφεται. Ο Σεπτέμβριος του 2026 αποτέλεσε τον 13ο διαδοχικό μήνα ετήσιας αύξησης της ζήτησης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αντίστοιχη περίοδο τουλάχιστον από το 2018. Η ανοδική τάση εμφανίστηκε και σε μεγάλες οικονομίες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, ακόμη και μετά την προσαρμογή των στοιχείων για τις καιρικές συνθήκες.

Η ανάκαμψη παραμένει πάντως συγκρατημένη σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν ισχυρότερη αύξηση της ηλεκτρικής ζήτησης. Επιπλέον, στην Ευρώπη η συνολική κατανάλωση εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από παλαιότερα επίπεδα, καθώς η αδύναμη βιομηχανική δραστηριότητα περιορίζει την ταχύτητα ανάκαμψης.

Το μεγάλο στοίχημα των ηλεκτρικών δικτύων

Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για νέες επενδύσεις σε αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, όμως, αποκαλύπτει τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών δικτύων, τα οποία ήδη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην ανάπτυξη της καθαρής παραγωγής.

Οι ανάγκες δεν περιορίζονται στην κατασκευή περισσότερων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Απαιτούνται ισχυρότερες διασυνδέσεις, επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής και μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος, ώστε η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια να φτάνει εκεί όπου καταναλώνεται.

Χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις, η αύξηση της ζήτησης ενδέχεται να ενισχύσει τις πιέσεις στις τιμές, ιδιαίτερα σε περιόδους περιορισμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Αντίθετα, ο καλύτερος συντονισμός παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης μπορεί να περιορίσει το κόστος και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια.

Το φυσικό αέριο απειλεί τη νέα δυναμική

Παρά τις θετικές ενδείξεις, η πορεία της κατανάλωσης παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει αναρριχηθεί σε υψηλά επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2022, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Η περιοχή αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς φυσικού αερίου το προηγούμενο έτος, ενώ τα σχετικά χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα ενισχύουν την ανησυχία ενόψει του χειμώνα. Μια νέα άνοδος των τιμών θα μπορούσε να επιβαρύνει την ηλεκτροπαραγωγή και να περιορίσει τη ζήτηση από βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη θα επηρεάσει την πορεία της αγοράς, με τις προβλέψεις να τοποθετούν την επέκταση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο 0,9% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή αυξανόμενης εξάρτησης από τον ηλεκτρισμό. Η πρόκληση δεν θα είναι μόνο να παραχθεί περισσότερο ρεύμα, αλλά να εξασφαλιστεί ότι θα φτάνει στους καταναλωτές με επάρκεια, ασφάλεια και ανταγωνιστικό κόστος. Από αυτή την ισορροπία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης.