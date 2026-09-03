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Η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος του καλοκαιριού με περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες ενέργειας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η περιοχή χρειάζεται ακόμη περισσότερες από 100 τεραβατώρες (TWh) φυσικού αερίου, αξίας άνω των 7 δισ. ευρώ με τις σημερινές τιμές, ώστε να φτάσει ακόμη και τον χαμηλότερο στόχο αποθήκευσης του 75%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Η επίτευξη αυτού του επιπέδου θα απαιτούσε ρυθμούς πλήρωσης αποθηκών που έχουν να καταγραφούν τόσο αργά μέσα στη σεζόν από την ενεργειακή κρίση του 2022. Παράλληλα, οι αναλυτές της Goldman Sachs, της Rystad Energy και της Morningstar προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον χειμώνα.

«Υπάρχει ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας “μάχης για καύσιμα”, ιδιαίτερα σε περίπτωση ενός ψυχρότερου χειμώνα», σημειώνει ο Γκο Καταγιάμα, αναλυτής LNG στην εταιρεία Kpler.

Η Ευρώπη περίμενε πτώση τιμών που δεν ήρθε

Μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η μείωση των ρωσικών προμηθειών μέσω αγωγών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν σημαντικά αποθέματα ασφαλείας κάθε χρόνο.

Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει εκ νέου τις τιμές του φυσικού αερίου, καθιστώντας οικονομικά δυσκολότερη την αποθήκευση ποσοτήτων. Αρκετές κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες ανέβαλαν αγορές, εκτιμώντας ότι οι ροές LNG θα αποκατασταθούν και οι τιμές θα υποχωρήσουν πριν από τον χειμώνα.

Αυτό το σενάριο δεν επιβεβαιώθηκε.

Οι προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σχεδόν παγωμένες, ενώ τα δεξαμενόπλοια LNG πραγματοποιούν πολύ λιγότερα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ σε σχέση με τα πετρελαιοφόρα.

Οι τιμές είναι πλέον υπερδιπλάσιες σε σχέση με πέρυσι και, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει ακόμη υψηλότερα ποσά για να εξασφαλίσει φορτία.

Ο κίνδυνος για νέες πληθωριστικές πιέσεις

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι ότι η Ευρώπη θα εκτοπίσει ξανά από την αγορά φτωχότερες χώρες, όπως το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές, όπως συνέβη το 2022.

Τότε, η εκτίναξη των ευρωπαϊκών τιμών προσέλκυσε φορτία LNG μακριά από πιο ευαίσθητες στις τιμές αγορές, προκαλώντας περιορισμούς στις εισαγωγές και διακοπές λειτουργίας εργοστασίων.

Παρά το γεγονός ότι λίγοι αναμένουν πραγματικές ελλείψεις στην Ευρώπη, καθώς η περιοχή έχει τη δυνατότητα να πληρώσει υψηλότερες τιμές, οι οικονομικές επιπτώσεις μιας νέας ενεργειακής κρίσης θα μπορούσαν να είναι σημαντικές.

Οι αγορές ομολόγων έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η άνοδος των τιμών φυσικού αερίου θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, πιέζοντας τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια περισσότερο από όσο αναμένουν σήμερα οι επενδυτές.

Ο Ντάνιελ Καρλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford Economics, εκτιμά ότι τα μοντέλα δείχνουν πιθανότητα ο πληθωρισμός να ξεπεράσει το 6%, σχεδόν διπλάσια επίπεδα από τα σημερινά.

«Θα ήταν ένας δύσκολος χειμώνας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία, με διαφορετικές δημοσιονομικές δυνατότητες μεταξύ των χωρών της ΕΕ», σημειώνει.

Η εξίσωση του καιρού και της Ασίας

Η εξέλιξη της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φέρει έναν ηπιότερο και πιο υγρό ξεκίνημα χειμώνα στην Ευρώπη, όμως μεταγενέστερα κύματα ψύχους θα μπορούσαν να αυξήσουν απότομα τη ζήτηση για θέρμανση.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα, πιθανές διακοπές παραγωγής στη Νορβηγία ή ένας καθυστερημένος τυφώνας στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την προσφορά.

«Θα μπορούσαμε εύκολα να δούμε το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς φυσικού αερίου να ανεβαίνει ώστε να εξισορροπηθούν οι παγκόσμιες ροές και να περιοριστεί επιθετικά η ασιατική ζήτηση», εκτιμά ο Τζέιμς Ο’Μπράιαν, επικεφαλής LNG της D.Trading.

Ινδία, Ταϊβάν και Νότια Κορέα διεκδικούν φορτία

Ο ανταγωνισμός για τα χειμερινά φορτία έχει ήδη ενταθεί.

Η Ινδία έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές της για να αντικαταστήσει απώλειες από το Κατάρ, με τις εισαγωγές LNG τον Αύγουστο να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν έξι ετών.

Παράλληλα, η Ταϊβάν και η Ταϊλάνδη αναζητούν επιπλέον ποσότητες, ενώ η Νότια Κορέα εξασφαλίζει φορτία για την περίοδο αιχμής.

Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν σύντομα, η αγορά LNG θα παραμείνει πιεσμένη, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Λιούις, αναλυτή φυσικού αερίου και LNG στη Wood Mackenzie.

Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως, θα χρειαστεί περίπου 12 εβδομάδες για να επανεκκινήσει πλήρως την παραγωγή του, ενώ δύο μονάδες που υπέστησαν ζημιές από ιρανικές επιθέσεις εξαιρούνται από την εκτίμηση.

«Περαιτέρω αυξήσεις τιμών πριν από τον χειμώνα είναι αρκετά πιθανές», εκτιμά ο Ουνταγιάν Μπατατσάρια, επικεφαλής trader της Global Risk Management.

Μεγάλες διαφορές στην ετοιμότητα της Ευρώπης

Η προετοιμασία δεν είναι ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ιταλία έχει γεμίσει τις αποθήκες της περίπου στο 83%, μετά από κρατικά κίνητρα για την ενίσχυση των αποθεμάτων.

Αντίθετα, οι αποθήκες της Γερμανίας, οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη, είναι μόλις λίγο πάνω από το 50%.

Τα χαμηλά γερμανικά αποθέματα ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα σε αυξημένες εισαγωγές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Παρόμοια χαμηλά επίπεδα καταγράφονται και στην Ολλανδία και το Βέλγιο, που αποτελούν σημαντικούς ενεργειακούς κόμβους.

Επιπλέον πίεση μπορεί να προκύψει τον Ιανουάριο, όταν τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού LNG στην ΕΕ, η οποία αφορά ποσότητες ίσες περίπου με το 5% των αναγκών του μπλοκ.

Παρά τις ενδείξεις ότι οι υψηλότερες τιμές αρχίζουν να προσελκύουν περισσότερες προμήθειες, οι αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά παραμένει ευάλωτη.

«Υπάρχει ανάγκη να γεμίσουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες. Όμως αυτή η επείγουσα ανάγκη δεν αποτυπώνεται ακόμη στην αγορά. Η Ευρώπη δεν προσελκύει αρκετό LNG και με τις σημερινές τιμές αυτό δύσκολα θα αλλάξει», σημειώνει ο Μάρτιν Ρατς, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας Ευρώπης στη Morgan Stanley.

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