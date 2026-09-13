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Η γεωθερμία διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, καθώς η ανάγκη περιορισμού των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων και η αναζήτηση σταθερών πηγών καθαρής ενέργειας επαναφέρουν στο προσκήνιο έναν πόρο που μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε πολύ πιο αργά από τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά.

Τα τελευταία στοιχεία του European Geothermal Energy Council (EGEC) δείχνουν ότι υπάρχει προοδος. Το 2025 τέθηκαν σε λειτουργία δέκα νέα συστήματα γεωθερμικής τηλεθέρμανσης και ψύξης, τρία στη Γαλλία, από δύο στη Γερμανία και την Ολλανδία και από ένα σε Δανία, Σερβία και Ισπανία, προσθέτοντας συνολικά 70 MW θερμικής ισχύος. Σύμφωνα με την έκθεση του EGEC που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026, η τηλεθέρμανση συνεχίζει να αναπτύσσεται, η αγορά γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ανακάμπτει και νέα projects ηλεκτροπαραγωγής αρχίζουν να εμφανίζονται.

Το πλεονέκτημα της σταθερής παραγωγής

Η αλλαγή ενδιαφέροντος συνδέεται και με τη μεγάλη διείσδυση αιολικών και φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη. Η γεωθερμία διαθέτει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό: μπορεί να παρέχει θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή βάση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι αποκτά αξία σε ένα ενεργειακό σύστημα που θα χρειάζεται όλο και περισσότερο ευέλικτες και ελεγχόμενες καθαρές πηγές.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζεται στη θέρμανση. Μεγάλα αστικά κέντρα και βιομηχανικές περιοχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν βαθιά γεωθερμικά πεδία για τηλεθέρμανση, αντικαθιστώντας το φυσικό αέριο. Γαλλία και Γερμανία βρίσκονται ήδη μεταξύ των αγορών που επενδύουν περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση.

Η συγκυρία γίνεται ακόμη ευνοϊκότερη μετά το νέο Electrification Action Plan που παρουσίασε η Κομισιόν τον Ιούλιο. Στόχος είναι το ποσοστό ηλεκτροποίησης της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ να αυξηθεί από περίπου 23% σήμερα σε 46% έως το 2040, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι η επίτευξη του στόχου θα μπορούσε να περιορίσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισ. ευρώ.

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