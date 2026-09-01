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Μια διαφορετική πηγή ενέργειας, κρυμμένη κάτω από τον ωκεάνιο πυθμένα, επιχειρεί να αξιοποιήσει η Endurance Energy, ποντάροντας στη θερμότητα που παράγεται από υποθαλάσσια ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα δύσκολα προσβάσιμο φυσικό φαινόμενο σε πηγή σταθερής, καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέσιμης ανεξάρτητα από τον ήλιο ή τον άνεμο.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Μια γεωθερμική γεννήτρια ισχύος 100 κιλοβάτ πρόκειται να τοποθετηθεί στον θαλάσσιο πυθμένα ανοικτά του Όρεγκον, σε περιοχή όπου υδροθερμική πηγή αναπτύσσει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 βαθμούς Κελσίου.

Θα είναι το πέμπτο πιλοτικό εγχείρημα αυτού του τύπου και στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η τεράστια ποσότητα θερμότητας που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια με κόστος αρκετά χαμηλό ώστε η τεχνολογία να αποκτήσει εμπορική προοπτική.

Το μεγάλο πλεονέκτημα βρίσκεται στη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. Εφόσον το μοντέλο αποδειχθεί τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο, η παραγωγή θα μπορεί να συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς εκπομπές άνθρακα, ανοίγοντας μακροπρόθεσμα τον δρόμο ακόμη και για την τροφοδοσία παράκτιων πόλεων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της γεωθερμίας

Η γεωθερμία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση, επειδή διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που απουσιάζει από τις περισσότερες ανανεώσιμες τεχνολογίες: μπορεί να παρέχει ενέργεια βασικού φορτίου.

Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά εξαρτάται από την ηλιοφάνεια, ενώ εκείνη των αιολικών πάρκων μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αντίθετα, η θερμότητα στο εσωτερικό της Γης είναι συνεχώς διαθέσιμη. Μια γεωθερμική μονάδα μπορεί επομένως να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ημέρα και νύχτα και να προσαρμόζει την παραγωγή της στις ανάγκες του συστήματος.

Αυτό το χαρακτηριστικό αποκτά ιδιαίτερη αξία όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Τα δίκτυα χρειάζονται πηγές που θα μπορούν να λειτουργούν όταν ο ήλιος δύει ή ο άνεμος υποχωρεί, περιορίζοντας την ανάγκη για μονάδες φυσικού αερίου και μεγάλης κλίμακας αποθήκευση.

Παράλληλα, η γεωθερμία προσελκύει κεφάλαια επειδή αντιμετωπίζεται ως τεχνολογία που μπορεί να συνδυάσει την ενεργειακή ασφάλεια με την απανθρακοποίηση, χωρίς την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ευάλωτες διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει η γεωγραφία. Η συμβατική γεωθερμία μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα σε περιοχές όπου η θερμότητα του υπεδάφους βρίσκεται σχετικά κοντά στην επιφάνεια. Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια διευρύνουν θεωρητικά αυτές τις δυνατότητες, αλλά μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις σε ένα πολύ πιο απαιτητικό και ακριβό περιβάλλον.

Η τεχνολογία των γεωτρήσεων αλλάζει τα δεδομένα

Παράλληλα με την υποθαλάσσια γεωθερμία, μια δεύτερη τεχνολογική κατεύθυνση φιλοδοξεί να καταργήσει σε μεγάλο βαθμό τους γεωγραφικούς περιορισμούς του κλάδου.

Πρόκειται για την ενισχυμένη γεωθερμία, η οποία αξιοποιεί προηγμένες τεχνικές γεώτρησης για την πρόσβαση σε θερμά πετρώματα σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Αντί δηλαδή μια μονάδα να κατασκευάζεται μόνο εκεί όπου υπάρχουν ευνοϊκές φυσικές συνθήκες, η τεχνολογία επιχειρεί να φτάσει στη διαθέσιμη θερμότητα βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετές από τις τεχνικές αυτές προέρχονται από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πολυετής τεχνογνωσία στις βαθιές και οριζόντιες γεωτρήσεις μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για έναν εντελώς διαφορετικό ενεργειακό σκοπό.

Εφόσον το κόστος μειωθεί αρκετά, η ενισχυμένη γεωθερμία θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη έργων σε πολύ περισσότερες περιοχές και να μετατρέψει έναν μέχρι σήμερα γεωγραφικά περιορισμένο ενεργειακό πόρο σε τεχνολογία πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

Η υποθαλάσσια εκδοχή έχει, ωστόσο, και ένα παράδοξο πλεονέκτημα. Παρότι η κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων στον ωκεανό είναι ακριβότερη, τα έργα βρίσκονται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Αυτό μπορεί να περιορίσει τις αντιδράσεις που συχνά προκαλούν μεγάλες ενεργειακές υποδομές στην ξηρά, καθώς και τον ανταγωνισμό για διαθέσιμη γη.

Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει νέο επενδυτικό κύμα

Η μεγαλύτερη ώθηση για τη γεωθερμία ενδέχεται τελικά να μην προέλθει μόνο από την ενεργειακή μετάβαση, αλλά από την έκρηξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Τα νέα data centers απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού και, κυρίως, χρειάζονται αξιόπιστη παροχή 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα. Αυτό δημιουργεί ένα ενεργειακό προφίλ στο οποίο η γεωθερμία μπορεί να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των διαλείπουσων ανανεώσιμων πηγών.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν πλέον ενεργειακές λύσεις που μπορούν ταυτόχρονα να στηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη των υποδομών AI και να συμβαδίσουν με τους στόχους περιορισμού των εκπομπών. Έτσι, η γεωθερμία αρχίζει να προσελκύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο από τη Silicon Valley όσο και από τη Wall Street.

Οι δυνατότητες θεωρούνται ιδιαίτερα μεγάλες. Υπό την προϋπόθεση μιας ταχύτατης ανάπτυξης του κλάδου, η γεωθερμική ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει έως και το 64% της αναμενόμενης αύξησης της ηλεκτρικής ζήτησης των data centers ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, οι τεχνολογίες ενισχυμένης γεωθερμίας εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με τις ανάγκες περίπου 65 εκατομμυρίων νοικοκυριών έως τα μέσα του αιώνα.

Από το πείραμα στην εμπορική κλίμακα

Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον το κόστος. Τόσο τα υποθαλάσσια συστήματα όσο και οι προηγμένες γεωτρήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση και χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν εμπορικά άλλες τεχνολογίες παραγωγής.

Η δοκιμή ανοικτά του Όρεγκον αποκτά γι’ αυτό ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη πείραμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη θερμότητα της Γης, αλλά για μια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι μια υποθαλάσσια γεωθερμική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα και να αποτελέσει τη βάση για πολύ μεγαλύτερα έργα.

Εάν οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος γεώτρησης, εγκατάστασης και συντήρησης, η γεωθερμία θα μπορούσε να περάσει από την περιφέρεια στο κέντρο της ενεργειακής μετάβασης.

Και καθώς η AI, τα data centers και ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας αυξάνουν διαρκώς τη ζήτηση, η δυνατότητα άντλησης καθαρής και σταθερής ενέργειας από τα βάθη της Γης – ακόμη και κάτω από τους ωκεανούς – αποκτά πλέον πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία.

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