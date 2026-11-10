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Οι ανανεωμένες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου από τα τέλη Οκτωβρίου έχουν μειώσει τη δυνατότητα διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας περίπου κατά 30%, δήλωσαν δύο πηγές της βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου προστίθενται στις δυσκολίες της Μόσχας στην αντιμετώπιση εγχώριων ελλείψεων καυσίμων, καθώς μεταφέρει ντίζελ σε διεθνείς αγορές βάσει εξαγωγικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία ενέτεινε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν η κατάπαυση πυρός σε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, δεν κράτησε.

Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία διυλιστηρίων και κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε εννέα από τα 35 μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας και αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις πηγές της βιομηχανίας, η συνδυαστική καθημερινή ονομαστική ικανότητα ρωσικών διυλιστηρίων που επηρεάστηκαν από επιθέσεις drones από τα τέλη Οκτωβρίου, περιλαμβανομένων τριών μεγάλων μονάδων στην κεντρική Ρωσία, ανέρχεται περίπου στους 300.000 μετρικούς τόνους, ή 2,2 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τη συνολική πρωταρχική ικανότητα διύλισης της Ρωσίας που ανέρχεται σε περίπου 930.000 τόνους ημερησίως.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ρωσικά διυλιστήρια επεξεργάζονταν περίπου 700.000 τόνους, ή πέντε εκατομμύρια βαρέλια, αργού ημερησίως, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι πηγές εκτιμούν πως η πραγματική μείωση της επεξεργασίας αργού σε ρωσικά διυλιστήρια μπορεί να φθάνει έως και τους 200.000 τόνους ημερησίως.

Οι μονάδες που έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν διυλιστήρια στη Ριαζάν, τη Γιάροσλαβ και στην περιφέρεια του Βόλγα.

Χθες, Δευτέρα, ουκρανικό drone έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Κρίσι, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ρωσίας, σε νυχτερινή επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, προσθέτοντας πως μία γυναίκα σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στη ρωσική εφημερίδα Kommersant, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως η Ουκρανία αγνοεί τις εκκλήσεις του Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Κίεβο εξακολουθεί να εξαπολύει επιθέσεις σε στόχους που συνδέονται με τον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας σε απάντηση ρωσικών πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους.

Είπε πως ουκρανικές ενεργειακές μονάδες, ενεργειακά δίκτυα, συστήματα θέρμανσης και συστήματα υδροδότησης υφίστανται συνεχώς επιθέσεις, και ότι η Μόσχα «αρνήθηκε τα βήματα αποκλιμάκωσης για τα οποία μίλησαν οι εταίροι μας».