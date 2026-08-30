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Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει «μαζικές επιθέσεις» κατά των «εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα » της Ουκρανίας, σε μία συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε απάντηση των συνεχιζόμενων επιθέσεων του καθεστώτος του Κιέβου κατά μη στρατιωτικών υποδομών και του πετρελαϊκού και ενεργειακού συμπλέγματος της Ρωσίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας στο Telegram.

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