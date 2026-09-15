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Η Σαουδική Αραβία περιόρισε τις αποστολές πετρελαίου προς την Ευρώπη, μετά τις επιθέσεις με drones που προκάλεσαν ζημιές στον βασικό αγωγό εξαγωγής της προς την Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν στο Reuters πηγές από τον εμπορικό κλάδο. Η εξέλιξη αυτή ώθησε σημαντικούς πελάτες, όπως η Πολωνία, να σπεύσουν να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες, καθώς οι τιμές των φορτίων ξεπέρασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Οι επιθέσεις, για τις οποίες η Σαουδική Αραβία έχει κατηγορήσει ιρακινή πολιτοφυλακή, ανάγκασαν το βασίλειο την Παρασκευή να διακόψει τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης, ο οποίος διασχίζει την έρημο και έχει προστατεύσει τη χώρα από τις σοβαρότερες συνέπειες του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

Πηγές από τον κλάδο εμπορίας και μεταφοράς πετρελαίου ανέφεραν την Τρίτη ότι η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες πως ορισμένα φορτία αργού πετρελαίου που επρόκειτο να φορτωθούν τον Σεπτέμβριο θα ακυρωθούν και ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν ανασταλεί.

Η μείωση των ροών σαουδαραβικού πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας αναμένεται να ωθήσει τη Σαουδική Αραβία να επιχειρήσει να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες «σκοτεινές» μεταφορές, παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούν ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ, σύμφωνα με πηγές από τον εμπορικό κλάδο.

Τέτοιες μεταφορές έχουν επιτρέψει στους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου να εξάγουν από 7 εκατ. έως 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 30% έως 40% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.

Η διαταραχή στον εφοδιασμό στήριξε τις τιμές του πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να διαπραγματεύονται κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά άμεσης παράδοσης οι τιμές των φορτίων ήταν ακόμη υψηλότερες. Το dated Brent, βασικός δείκτης αναφοράς για την τιμολόγηση του αργού, βρισκόταν περίπου στα 122 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει άμεσα πόσα φορτία με προορισμό την Ευρώπη θα ακυρωθούν ούτε για πόσο διάστημα θα παραμείνουν σε αναστολή οι φορτώσεις στο Γιανμπού.

Η πολωνική Orlen σπεύδει να βρει εναλλακτικές, σύμφωνα με traders

Η πολωνική πετρελαϊκή εταιρεία Orlen αναζητούσε εσπευσμένα φορτία αργού πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα και άλλες, πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να αντικαταστήσει τις εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία που έχουν διαταραχθεί, σύμφωνα με πέντε πηγές του κλάδου.

Η Aramco έγινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Orlen το 2022 και σήμερα καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της σε πετρέλαιο, συμβάλλοντας στην απεξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά καθιστώντας την ταυτόχρονα εξαρτημένη από τον σαουδαραβικό παραγωγό.

Η Orlen αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες συγκεκριμένων εμπορικών συναλλαγών, δήλωσε όμως ότι διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιο προμηθειών της προκειμένου να διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων της.

Η Orlen αγόρασε αρκετά φορτία αργού πετρελαίου μέσω διαγωνισμών στην αγορά άμεσης παράδοσης την Παρασκευή και τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές. Απέκτησε ποικιλίες αργού από τη Βόρεια Θάλασσα, και προκήρυξε διαγωνισμούς για ποικιλίες από πιο μακρινές περιοχές, μεταξύ των οποίων το αμερικανικό WTI Midland και το καζακικό CPC Blend, πρόσθεσαν δύο πηγές.

Την Τρίτη προχώρησε σε νέο διαγωνισμό για την αγορά αργού από τη Βόρεια Θάλασσα ή την Αλγερία, με παράδοση τον Οκτώβριο, καθώς και αργού από τη Γουιάνα, με παράδοση τον Νοέμβριο, σύμφωνα με έναν trader, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είχαν ακόμη γίνει γνωστά.

Η Orlen και οι θυγατρικές της λειτουργούν διυλιστήρια πετρελαίου στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Στο λιμάνι του Γκντανσκ στην Πολωνία έχουν φτάσει μέχρι στιγμής φέτος περίπου 160.000 βαρέλια σαουδαραβικού αργού ημερησίως, ενώ στο Μπούτινγκε της Λιθουανίας περίπου 63.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Οι παραδόσεις πρώτων υλών στα διυλιστήρια της Orlen συνεχίζονται χωρίς προβλήματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.

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