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Η αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας οδηγεί ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά στην επιλογή των μπλε τιμολογίων ρεύματος, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερο έλεγχο στους λογαριασμούς τους και προστασία από πιθανές νέες ανατιμήσεις.

Η άνοδος στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, επαναφέρουν τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος των επόμενων μηνών. Σε αυτό το περιβάλλον, τα σταθερά τιμολόγια εμφανίζονται ως μια επιλογή που προσφέρει προβλεψιμότητα, καθώς «κλειδώνουν» την τιμή της κιλοβατώρας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η τάση αυτή ενισχύεται από την πρόσφατη κίνηση της ΔΕΗ, η οποία προχώρησε σε σημαντική μείωση του σταθερού μπλε τιμολογίου ΔΕΗ myHome Online, διαμορφώνοντας την τιμή στα 11,5 λεπτά/kWh για τον Σεπτέμβριο.

Η νέα τιμή της ΔΕΗ στα μπλε τιμολόγια

Η χρέωση των 0,115 ευρώ/kWh αποτελεί μία από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να περιορίσουν την έκθεσή τους στις μεταβολές της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο και κατά 43% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Παράλληλα, η ΔΕΗ διατηρεί σταθερές τις χρεώσεις και στα υπόλοιπα μπλε προϊόντα της. Το myHome Enter διαμορφώνεται στα 14,5 λεπτά/kWh, ενώ το myHome Maxima διάρκειας 18 μηνών προσφέρει τιμή 14,1 λεπτά/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 12,9 λεπτά/kWh για κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Το διετές myHome EnterTwo προσφέρει χρέωση 14,5 λεπτά/kWh στην κανονική ζώνη και 10,5 λεπτά/kWh στη μειωμένη ζώνη.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για σταθερά τιμολόγια έχει αυξηθεί αισθητά, καθώς αρκετά νοικοκυριά επιλέγουν να ανταλλάξουν την πιθανότητα χαμηλότερης τιμής με την ασφάλεια μιας σταθερής χρέωσης.

Τα στοιχεία δείχνουν μετατόπιση των καταναλωτών

Η αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών είχε ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στα στοιχεία της αγοράς.

Οι παροχές με σταθερά τιμολόγια στην οικιακή αγορά αυξήθηκαν από 1.695.697 τον Ιανουάριο του 2026 σε 1.879.013 τον Ιούνιο, καταγράφοντας άνοδο περίπου 183.000 μετρητών ή 10,8% μέσα σε έξι μήνες.

Αντίστοιχα, το μερίδιο των σταθερών προϊόντων ενισχύθηκε από 28,57% στην αρχή του έτους σε 31,62% τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση άνω των τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Στον αντίποδα, τα ειδικά τιμολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πράσινα προϊόντα, υποχώρησαν από 57,28% σε 53,17% το ίδιο διάστημα.

Η εικόνα δείχνει ότι ένα μέρος των καταναλωτών απομακρύνεται σταδιακά από τα κυμαινόμενα προϊόντα και επιλέγει λύσεις που προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η πορεία των μπλε τιμολογίων μέσα στο 2026

Η άνοδος των σταθερών τιμολογίων δεν αποτελεί συγκυριακή εξέλιξη, αλλά μια τάση που ενισχύθηκε σταδιακά από την αρχή του έτους.

Ιανουάριος: 1.695.697 μετρητές – 28,57%

1.695.697 μετρητές – 28,57% Φεβρουάριος: 1.757.176 – 29,57%

1.757.176 – 29,57% Μάρτιος: 1.841.123 – 30,97%

1.841.123 – 30,97% Απρίλιος: 1.871.421 – 31,53%

1.871.421 – 31,53% Μάιος: 1.890.500 – 31,81%

1.890.500 – 31,81% Ιούνιος: 1.879.013 – 31,62%

Παρά τη μικρή μείωση στον αριθμό των παροχών τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο, το ποσοστό των σταθερών τιμολογίων παρέμεινε πάνω από το 31%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από την αρχή του έτους.

Η ενεργειακή αβεβαιότητα αλλάζει τις επιλογές

Η στροφή στα μπλε τιμολόγια συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Οι μεταβολές στη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας και η αβεβαιότητα γύρω από το κόστος του φυσικού αερίου δημιουργούν προβληματισμό στα νοικοκυριά, τα οποία επιδιώκουν να έχουν καλύτερη εικόνα για τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις.

Το βασικό πλεονέκτημα των σταθερών προϊόντων είναι ότι ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων τη χρέωση προμήθειας και δεν επηρεάζεται άμεσα από τις καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς.

Η νέα τιμή της ΔΕΗ myHome Online στα 11,5 λεπτά/kWh λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για όσους εξετάζουν τη μετάβαση σε μπλε τιμολόγιο, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά παρουσιάζει αυξημένη μεταβλητότητα.

Έτσι, η επιλογή ανάμεσα στα κυμαινόμενα και τα σταθερά τιμολόγια γίνεται πλέον μια απόφαση διαχείρισης κινδύνου: από τη μία πλευρά η πιθανότητα χαμηλότερης τιμής όταν η αγορά υποχωρεί και από την άλλη η ασφάλεια μιας σταθερής χρέωσης που προστατεύει από νέες αυξήσεις.

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