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Ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο με στόχο τη σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% την περίοδο 2027–2029 δρομολογεί η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την επέκταση των ΑΠΕ, την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, την αποθήκευση ενέργειας και τα προγράμματα εξοικονόμησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των μέτρων που εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟΟ, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η κουρεμένη κατά 50% πρώτη κλίμακα των ΥΚΩ από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές (με ετήσια επιχορήγηση 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό ΥΚΩ), καθώς και ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών ύψους 200 εκατ. ευρώ για τα έτη 2027-2028. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί επενδυτικό πλάνο άνω των 6 δισ. ευρώ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, του Βορείου Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Για τη μείωση της κατανάλωσης ενεργοποιούνται εκτεταμένα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας άνω των 3 δισ. ευρώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Εθνικού ΠΔΕ, όπως το νέο «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες (1,2 δισ. ευρώ), επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ενεργειακές αναβαθμίσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τα προγράμματα «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «ΦΟΙΒΟΣ-ΑΘΗΝΑ» για δημόσια κτίρια και σχολεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το ΥΠΕΘΟΟ:

Μείωση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029

Η μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει μόνο μέσω μια συντονισμένης πολιτικής που περιλαμβάνει την επέκταση των δικτύων σε συνδυασμό με την αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση. Με αυτό τον τρόπο δύναται να επιτευχθεί σημαντική μείωση των τιμών χονδρικής μέσω προσφοράς πιο φθηνής ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης.

Ξέρουμε ότι η βάση του ενεργειακού μέλλοντος θα είναι οι ΑΠΕ και τώρα με αυστηρότερους κανόνες με το νέο ειδικό χωροταξικό μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της αποθήκευσης ήδη διοχετεύτηκαν 400 εκατ. € από το ΤΑΑ για μπαταρίες και αντλησιοταμίευση. Διασυνδέθηκε η Κρήτη και οι Κυκλάδες και προχωρούν οι διασυνδέσεις του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, με έναν ΑΔΜΗΕ που ολοκλήρωσε την ΑΜΚ και με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το πρόγραμμα των έξυπνων μετρητών όπου μέχρι το τέλος του έτους τα 2/3 της κατανάλωσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα λειτουργεί με τηλεμέτρηση. Επιπλέον, μέσω του ΤΑΑ ήδη διοχετεύτηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ δημιουργήθηκε ενισχυμένο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν απτό αποτέλεσμα. Το 2019 είχαμε την ψηλότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη, ενώ φέτος έχουμε μια από τις φθηνότερες. Το 2019 εισήγαμε το 18% των αναγκών μας σε ρεύμα. Φέτος είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Και έχουμε σταθερά οικιακά τιμολόγια με τιμές αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου 19% φθηνότερα το 2025. Όλα αυτά σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον στην αγορά ενέργειας. Ωστόσο στην ενεργειακή κρίση του Ιράν, οι χονδρικές τιμές ενέργειας επηρεάστηκαν πολύ λιγότερο αναλογικά από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου σε σχέση με την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, ακριβώς γιατί έχουν επεκταθεί οι εγχώριες ανανεώσιμες πηγές.

Περαιτέρω ωστόσο επέκταση απαιτεί σημαντικές επενδύεις στα δίκτυα που ήδη δρομολογούνται, αλλά και αύξηση της αποθήκευσης έτσι ώστε η ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς. Προς αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης (μπαταρίες), δίκτυα (μέσω ΑΔΜΗΕ), σημαντικά προγράμματα εξοικονόμησης, καθώς και μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ. Ο συνδυασμός των ανωτέρω επενδύσεων και μέτρων αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Τα κυριότερα μέτρα περιλαμβάνουν:

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για τα έτη 2027 και 2028, που θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχορήγηση θα αφορά ένα μείγμα δράσεων (μπαταρίες με έργα ΑΠΕ, μπαταρίες για αυτοκατανάλωση, αυτοτελείς μπαταρίες).

ύψους 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για τα έτη 2027 και 2028, που θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχορήγηση θα αφορά ένα μείγμα δράσεων (μπαταρίες με έργα ΑΠΕ, μπαταρίες για αυτοκατανάλωση, αυτοτελείς μπαταρίες). Από 1/1/2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης ΥΚΩ (έως 500 kwh) για όλες τις οικιακές παροχές (ημερήσιο και διζωνικό τιμολόγιο, περίπου 6 εκατ. παροχές). Δηλαδή από 6,9 €/MWh θα γίνει 3,45 €/MWh. Το κόστος είναι 50 εκατ. ετησίως που εξοικονομείται από τις μειωμένες δαπάνες του λογαριασμού ΥΚΩ, κατόπιν διασύνδεσης των νησιών. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιχορηγήσει τον λογαριασμό ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ εντός του 2027. Αυτή η μείωση έρχεται σε συνδυασμό με την μείωση 50% που εφαρμόζεται ήδη από 1/7/2026 για τη βιομηχανία.

(έως 500 kwh) για όλες τις οικιακές παροχές (ημερήσιο και διζωνικό τιμολόγιο, περίπου 6 εκατ. παροχές). Δηλαδή από 6,9 €/MWh θα γίνει 3,45 €/MWh. Το κόστος είναι 50 εκατ. ετησίως που εξοικονομείται από τις μειωμένες δαπάνες του λογαριασμού ΥΚΩ, κατόπιν διασύνδεσης των νησιών. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιχορηγήσει τον λογαριασμό ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ εντός του 2027. Αυτή η μείωση έρχεται σε συνδυασμό με την μείωση 50% που εφαρμόζεται ήδη από 1/7/2026 για τη βιομηχανία. Επενδυτικό πλάνο ΑΔΜΗΕ-δίκτυα , άνω των 6 δισ. ευρώ κατόπιν και της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δις: Διασύνδεση των Δωδεκανήσων (2,8 δισ. ευρώ). Διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου (Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ. Ολοκλήρωση το προσεχές διάστημα της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, με κόστος 161 εκατ. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος) και απομένει η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο. Ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Λοιπά έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. (αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ κ.α.)

, άνω των 6 δισ. ευρώ κατόπιν και της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δις: Διασύνδεση των Δωδεκανήσων (2,8 δισ. ευρώ). Διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου (Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ. Ολοκλήρωση το προσεχές διάστημα της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, με κόστος 161 εκατ. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος) και απομένει η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο. Ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Λοιπά έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. (αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ κ.α.) Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες, με πόρους 1,2 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

για 62.000 κατοικίες, με πόρους 1,2 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης , με πόρους 930 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για αγορά και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 930 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για αγορά και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων , με πόρους 395 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για 12.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 395 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για 12.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσίφωνων για 100.000 δικαιούχους , με πόρους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα αγοράς φωτοβολταϊκών στη στέγη, αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσίφωνων για 10.000 δικαιούχους σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη , με πόρους 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργοποιείται το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών που περιέχει περίπου 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ και για αποθήκευση, με ειδική μνεία για την αυτοκατανάλωση.

που περιέχει περίπου 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ και για αποθήκευση, με ειδική μνεία για την αυτοκατανάλωση. Συμπληρωματικά υλοποιούνται τα προγράμματα ΗΛΕΚΤΡΑ κόστους 117 εκατ. και ΦΟΙΒΟΣ-ΑΘΗΝΑ κόστους 45 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για ενεργειακή αναβάθμιση 109 κτιρίων του δημοσίου και πανεπιστημίων και 246 σχολείων, που θα συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυριότερα έργα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα με βάση τη ρήτρα διαφυγής για την Ενέργεια

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 200 εκατ. ευρώ .

. Νέο πανελλαδικό Πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες (100.000 δικαιούχοι), 200 εκατ. ευρώ.

Νέο έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία) για 10.000 δικαιούχους, Δυτική Μακεδονία & Μεγαλόπολη, 50 εκατ. ευρώ .

. ΗΛΕΚΤΡΑ (109 παλαιά κτίρια δημόσια, διοικητικά, πανεπιστήμια, ενεργειακή αναβάθμιση), 117 εκατ. ευρώ .

. ΦΟΙΒΟΣ ΑΘΗΝΑ (246 σχολεία δημοτικά-νηπιαγωγεία-βρεφονηπιακοί), 45 εκατ. ευρώ .

. Δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία, 50 εκατ. ευρώ .

. Σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεις, 320 εκατ. ευρώ .

. Σταθμοί φόρτισης λεωφορείων, 20 εκατ. ευρώ.

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