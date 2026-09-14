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Με έναν συνδυασμό άμεσων παρεμβάσεων στους λογαριασμούς και μεγάλων επενδύσεων σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, ΑΠΕ και ενεργειακή εξοικονόμηση, η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος που τίθεται είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος: σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ρεύματος έως 30% από το 2027 μέχρι το 2029.

Δεν πρόκειται, πάντως, για μια ενιαία οριζόντια μείωση των τιμολογίων. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει δέκα διαφορετικές δράσεις, ορισμένες από τις οποίες θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα, ενώ άλλες χρειάζονται χρόνο προκειμένου να επηρεάσουν ουσιαστικά το ενεργειακό κόστος.

Η πρώτη παρέμβαση που θα φανεί απευθείας στους λογαριασμούς αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρέωσης για κατανάλωση έως 500 kWh. Η τιμή υποχωρεί από 6,9 ευρώ/MWh στα 3,45 ευρώ/MWh και αφορά περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Το ετήσιο κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του 2027 θα ενισχύσει τον λογαριασμό ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ.

Μπαταρίες και δίκτυα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θεωρείται απαραίτητη για να αξιοποιείται μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από φωτοβολταϊκά και αιολικά. Για το 2027 και το 2028 σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύπτει μονάδες που συνδέονται με ΑΠΕ, έργα αυτοκατανάλωσης αλλά και αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης. Έχουν ήδη διατεθεί επιπλέον 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για μπαταρίες και αντλησιοταμίευση.

Ταυτόχρονα, το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ, με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων είναι η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ύψους 2,8 δισ. ευρώ, και των νησιών του Βόρειου Αιγαίου, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ στην Κρήτη έχει ήδη ολοκληρωθεί η δεύτερη μεγάλη ηλεκτρική σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μπορούν να περιορίσουν την εξάρτηση των νησιών από ακριβότερες τοπικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και να επιτρέψουν την αξιοποίηση μεγαλύτερων ποσοτήτων πράσινης ενέργειας.

«Εξοικονομώ» και παρεμβάσεις σε κατοικίες

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ένα νέο «Εξοικονομώ», προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 62.000 κατοικιών με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Παράλληλα, σχεδιάζεται πρόγραμμα 930 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, με έμφαση στις αντλίες θερμότητας και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Ξεχωριστή δράση 200 εκατ. ευρώ για το 2027 θα καλύψει ακόμη 100.000 δικαιούχους για την προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού.

Στις επιχειρήσεις προβλέπεται πρόγραμμα 395 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση 12.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να περιορίσουν την κατανάλωση και το λειτουργικό ενεργειακό τους κόστος.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τις λιγνιτικές περιοχές. Σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, πρόγραμμα 50 εκατ. ευρώ για 10.000 δικαιούχους θα συνδυάζει φωτοβολταϊκά στέγης, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, με στόχο την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης.

Ένα δισ. ευρώ για τα νησιά

Στο ενεργειακό πακέτο εντάσσεται και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, με περίπου 1 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Βασικός στόχος είναι να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των νησιωτικών περιοχών και να ενισχυθεί η αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Παρεμβάσεις προβλέπονται και στα δημόσια κτίρια.

Το στοίχημα της μείωσης κατά 30%

Η κυβερνητική στρατηγική στηρίζεται ουσιαστικά σε τρεις άξονες: περισσότερη φθηνή ηλεκτροπαραγωγή, μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης και περιορισμό της κατανάλωσης. Στην εξίσωση προστίθενται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, η αυτοκατανάλωση και οι έξυπνοι μετρητές, με την τηλεμέτρηση να αναμένεται να καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα της κατανάλωσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ελλάδα έχει ήδη μεταβάλει σημαντικά το ενεργειακό της προφίλ. Ενώ το 2019 εισήγαγε περίπου το 18% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια, πλέον συγκαταλέγεται στους σημαντικούς εξαγωγείς ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, ενώ τα οικιακά τιμολόγια το 2025 διαμορφώθηκαν περίπου 19% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο στόχος για μείωση έως 30%, ωστόσο, δεν αποτελεί εγγυημένη οριζόντια έκπτωση στους λογαριασμούς. Η επίτευξή του θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων, την ανταπόκριση καταναλωτών και επιχειρήσεων στα προγράμματα εξοικονόμησης, αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το βασικό στοίχημα για την περίοδο 2027-2029 είναι, επομένως, η ενεργειακή μετάβαση να μετατραπεί σε μετρήσιμο οικονομικό όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με φθηνότερη παραγωγή, ισχυρότερα δίκτυα, περισσότερη αποθήκευση και χαμηλότερη κατανάλωση.

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