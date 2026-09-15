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Η Ευρώπη θα μπορούσε να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο κάνοντας αποτελεσματικότερη χρήση της υπάρχουσας ικανότητας των δικτύων όσο μεγαλώνει η διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων. Μία νέα μελέτη που ανέλαβαν η EIT Urban Mobility, η ChargeUp Europe και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και πραγματοποιήθηκε από την Siemens, αναφέρει ότι περίπου 24,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030 για να εξυπηρετηθεί η προβλεπόμενη ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Η ανάπτυξη της Έξυπνης διαχείρισης φορτίου EV θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη για αυτή την επένδυση σε περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μελέτη με τίτλο, Ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη, αξιολογεί πώς η ηλεκτροκίνηση των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών οχημάτων θα επηρεάσει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ των 27 και στις τρεις χώρες του ΕΟΧ, mε βάση τη λεπτομερή μοντελοποίηση 64 αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών πόλεων.

Η μελέτη τονίζει τον ρόλο της Διαχείρισης φορτίου EV, του κατάλληλου συντονισμού του πότε και του πόσο γρήγορα φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα για αποφυγή υπερφόρτωσης στο δίκτυο σε περιόδους ανώτατης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των δικτύων, η έξυπνη φόρτιση επιτρέπει στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας την καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας, μειώνοντας τις ανάγκες ενίσχυσης υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την αξιόπιστη ενσωμάτωση εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων.

Η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να επιταχυνθεί με ταχείς ρυθμούς τα προσεχή έτη.

Οι συνήθειες φόρτισης είναι εξίσου σημαντικές με τη διάδοση των οχημάτων. Μέσω της ξεχωριστής μοντελοποίησης της φόρτισης σε οικιακούς χώρους, χώρους εργασίας, δημόσιους χώρους, της φόρτισης κατά τη διαδρομή και της φόρτισης σε τερματικούς σταθμούς, η μελέτη δείχνει ότι το πού και το πότε φορτίζουν τα οχήματα επηρεάζει κατά πολύ την τοπική ζήτηση των δικτύων και τις μελλοντικές ανάγκες για επενδύσεις. Περίπου το 55–62% των ιδιοκτητών EV στις αντιπροσωπευτικές πόλεις αναμένεται να έχει πρόσβαση σε φόρτιση σε οικιακούς χώρους έως το 2030, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία των δικτύων διανομής χαμηλής τάσης στην ηλεκτροδότηση της Ευρώπης.

Μεταξύ των βασικών της ευρημάτων, η μελέτη καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι:

η ανάπτυξη των EV θα θέσει κάθε ευρωπαϊκή πόλη και το δίκτυό της υπό πίεση , ότι οι αριθμοί των BEV αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,8 έως το 2030, και ότι και οι 64 πόλεις που αναλύθηκαν χρειάζονται ενίσχυση του δικτύου για να αντιμετωπίσουν αυτή την αύξηση.

, ότι οι αριθμοί των BEV αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,8 έως το 2030, και ότι και οι 64 πόλεις που αναλύθηκαν χρειάζονται ενίσχυση του δικτύου για να αντιμετωπίσουν αυτή την αύξηση. η μεγαλύτερη πίεση τίθεται στο δίκτυο χαμηλής τάσης : το 77,7% της επένδυσης αναφορικά με την ενίσχυση των εγκαταστάσεων του δικτύου απαιτείται στο δίκτυο χαμηλής πίεσης, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φόρτιση των EV σε οικιακούς χώρους.

: το 77,7% της επένδυσης αναφορικά με την ενίσχυση των εγκαταστάσεων του δικτύου απαιτείται στο δίκτυο χαμηλής πίεσης, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φόρτιση των EV σε οικιακούς χώρους. δίχως τη διαχείριση του φορτίου, η μελέτη εκτιμά περίπου 24,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στο δίκτυο. Με τη διαχείριση του φορτίου, το ποσό αυτό μειώνεται στα 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εξοικονομώντας 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις.

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